"Estoy en el carril del 2027 a la gubernatura": Marco Bonilla en Juárez

CD. JUÁREZ.- “Estamos dispuestos a apoyar a Juárez en todo lo que se requiera, esta es la frontera más importante de México y su gente merece todas las facilidades para salir adelante y al mismo tiempo posicionar a la ciudad como ejemplo a nivel nacional, Juárez se cuece aparte en comparación al resto del estado, eso nos queda muy claro”, señaló el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, en una entrevista que concedió a El Heraldo de Juárez.

El político capitalino, padre de tres hijos y con 41 años de edad cumplidos recientemente, señaló que visitar esta frontera es algo que hace con mucho gusto y que lejos de ver diferencias entre Juárez y Chihuahua, siempre busca las coincidencias y siempre es bien recibido por la militancia de su partido, así como los integrantes de la alianza PAN-PRI-PRD, que son los que lo invitaron en esta ocasión a efecto de reunirse con un colectivo ciudadano para intercambiar puntos de vista.





Foto: Édgar García / El Heraldo de Juárez

Bonilla Mendoza se define a sí mismo como una persona directa, sin filtros, a quien le gusta hablar de frente, decir las cosas tal como son, le duela a quien le duela, y llamando a las cosas por su nombre, a final de cuentas como alguien muy transparente en su hablar y en su actuar.

El alcalde capitalino refirió que, precisamente, esa transparencia es la que le ha permitido ocupar un segundo periodo al frente de la comuna chihuahuense, ya que a la gente le gusta que le informen qué es lo que se está haciendo con su dinero y en qué se está invirtiendo, además de ver las obras que se están construyendo y que hacen la vida más fácil a todos los habitantes de la capital.

“La transparencia y rendición de cuentas debe ser algo obligatorio por parte de los gobernantes, el dinero que se está administrando no es ni del presidente ni del gobernador ni del alcalde, es dinero que los ciudadanos aportan a través de sus impuestos y que nosotros como administradores del mismo debemos informarle al ciudadano a dónde va a parar y en qué se está ejerciendo; le duela a quien le duela y se moleste quien se moleste, ese dinero no es nuestro, es de los ciudadanos”, señaló tajante Bonilla.

El edil refirió que observa con desagrado cómo los gobiernos de Morena y sus seguidores son amantes de la opacidad y la no rendición de cuentas, además de que se molestan cuando alguien les pide transparencia y siempre argumentan que ellos tienen otros datos.

“¿Por qué otros datos? Los datos siempre son los datos y ésos no cambian, no están sujetos a una apreciación subjetiva, esos datos que están plasmados en un documento son los únicos datos, ya que ellos les den otra interpretación o cambien la realidad porque no les conviene es otra situación”, señaló el entrevistado.

Enfatizó que los gobiernos de Morena son enemigos de la rendición de cuentas y no les gusta ser cuestionados, y que además, lejos de cumplir con la ley, están desapareciendo los organismos que los obligan a rendir cuentas y ser transparentes, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El presidente municipal señaló que la llegada de ese partido a la Presidencia de la República es un claro retroceso y que el país está amenazado, ya que todo apunta a que pretenden consolidar un Estado totalitario.

Foto: Édgar García / El Heraldo de Juárez

Bonilla dijo que dicha amenaza se cierne también sobre nuestra entidad, situación que hoy es más palpable que nunca, y que por lo mismo todos los que integran la alianza opositora deben estar más unidos que nunca e impedir que dentro de tres años algún personaje de Morena llegué a ocupar la gubernatura de Chihuahua.

“Desde el inicio de la entrevista dejé claro que soy transparente y no me gustan las mentiras, por lo mismo reconozco que tengo aspiraciones y el ser edil de la capital del estado te pone en la mira para llegar un poco más lejos, tenemos aspiraciones para ir más allá”, reconoció Bonilla al ser cuestionado sobre si está en el carril para ir por la gubernatura; “estoy en el carril”, manifestó.

El alcalde señaló que siente un profundo respeto por Ciudad Juárez y su gente, honrada y trabajadora, que día a día sale a la calle a ganarse el pan para su familia, además de estar consciente de que los problemas de Juárez deben ser resueltos por los mismos juarenses.

“No se trata de que venga alguien de Chihuahua a tratar de arreglar los problemas de Juárez, se trata de que seamos un factor de apoyo y escuchar qué es exactamente lo que quieren los juarenses. ¿Quién puede resolver los problemas de esta ciudad? Pues la misma gente que vive en la ciudad, ellos nos deben trazar el camino a nosotros y yo estoy aquí para apoyar en todo lo que se pueda a Ciudad Juárez", enfatizó Bonilla.

Marco Bonilla concluyó señalando que existe una deuda de gratitud con Ciudad Juárez, destacando y reconociendo la importancia que esta frontera tiene a nivel nacional y mundial, ya que los recursos económicos que genera, sobre todo en importaciones y exportaciones, contribuyen de manera significativa en la riqueza de todo el país.

Foto: Édgar García / El Heraldo de Juárez

Corre maratón en relevos

Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de la ciudad de Chihuahua, aprovechó su visita a la ciudad fronteriza para participar en el Maratón Internacional de Gas Natural en la categoría de relevos quien hizo equipo con la senadora suplente Adriana Fuentes Téllez y a Daniel Muni Chaparro que es un rarámuri de Guachochi, Chihuahua.

El maratón de relevos tuvo una distancia de 42 kilómetros dividido entre los tres integrantes, es decir, cada corredor corrió 14 kilómetros durante la competencia. Expuso que el objetivo de su participación era terminar el maratón de relevos y con un buen tiempo, el cual se logró ya que hizo un tiempo de 1:12 horas en el recorrido de 14 kilómetros.

En el maratón de relevos inició la senadora suplente Adriana Fuentes, luego lo hizo el joven rarámuri Daniel Muni y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla cerró la carrera.

“Es la primera vez que participo en un maratón de relevos y en un maratón en lo general, una gran experiencia tuve de compañeros a Adriana Fuentes, una gran mujer, empresaria, política en todas sus facetas, tuve también de compañero a Daniel Muni Chaparro que es un joven rarámuri de Guachochi, ganador de los juegos nacionales indígenas en atletismo”, resaltó.

El edil de la capital del estado aseguró que le encantan los retos y vencerlos, los retos de la mente y los retos que parecen difíciles y creo que así va a hacer de aquí en delante.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

Bonilla Mendoza externó que vivió una gran experiencia poder participar en este maratón, quien felicitó a los organizadores del evento que estuvo muy seguro, bien señalizado y todo bien cuidado.

Marco Bonilla regresó a la ciudad de Chihuahua porque tiene una gran semana de trabajo, de resultados para la ciudad, no obstante, dijo que muy pronto estará nuevamente en Ciudad Juárez y su gente.

Externó que los juarenses lo han recibido de manera extraordinaria, “la verdad es que, Juárez es un ejemplo de hospitalidad, de recibimiento, de acogimiento, la verdad estoy feliz de estar aquí en la frontera”. Con información de Salvador Miranda / El Heraldo de Juárez

