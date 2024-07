Exigen a la Fiscalía del Estado encontrar a 200 migrantes secuestrados

La asociación 1800Migrante exige a la fiscalía del estado de Chihuahua que esclarezca la investigación de 200 migrantes presuntamente secuestrados en la entidad, que desde hace un mes están privados de su libertad.

“Exigimos a la fiscalía de Chihuahua y de las autoridades mexicanas, la intervención inmediata para que se realicen las investigaciones, pesquisas y operativos de rescate que sean necesarios para dar con el paradero de cientos de migrantes que se encuentran secuestrados en el estado de Chihuahua y otros estados de México”, pidió la ONG 1800Migrante.

El pasado viernes 7 de junio, un grupo de migrantes viajaba en la caja de un tráiler con la finalidad de llegar a la frontera de Ciudad Juárez.

Sin embargo, el camión sufrió un desperfecto en el motor en Sonoyta, Sonora y se les indicó a los migrantes una ruta para entrar a Chihuahua donde los esperaría un ‘Coyote’ para continuar con la ruta, pero a la altura de Cuauhtémoc, Chihuahua fueron secuestrados, los secuestraron a todos, al ser un gran número de seres humanos, fueron distribuidos en grupos de hasta 15 personas entre mujeres, hombres y niños de varias nacionalidades.

Esto se confirmó porque las mismas familias de algunos desaparecidos han señalado que les llamaron para pedir dinero.

“Crearon grupos de WhatsApp con los familiares de los secuestrados y un mexicano secuestrador era el líder y nos daban instrucciones de lo que tenemos que hacer, como por ejemplo dónde y a quién tenemos que enviar el dinero del rescate, lo hicimos, pero ahora estos criminales no los liberan indicando que quieren más plata” indicó una familiar de los secuestrados.

Dijo que, por parte de su familia, ya han pagado en un mes 10 mil dólares, pero su familiar sigue retenido contra su voluntad y le siguen pidiendo más dinero.

“Hemos buscado ayuda con las autoridades mexicanas, en la fiscalía supieron decirnos que tenemos que empezar a pagar para que los suelten, no nos dieron esperanzas de que los van a buscar y nos sentimos impotentes que las autoridades mexicanas no hagan su trabajo”, dijo la familiar, que por protección no se identificó.

1800Migrante logró confirmar que hay varios grupos de migrantes secuestrados, pues lograron identificar a nueve ecuatorianos originarios de Machala, Guayaquil, Loja, Cañar y de otras ciudades y provincias del país andino.

“Ya llevan un mes en ese infierno, hemos sido contactados recientemente por varias familias ecuatorianas de distintas partes de ese país solicitando ayuda, nos sorprendimos de las declaraciones del personal de la fiscalía mexicana que indicaron a los familiares que paguen a los secuestradores sin ni siquiera inmutarse del peligro en que se encuentran estos migrantes, si las cosas están así en México, es gravísimo” comentó William Murillo, vocero y cofundador de la ONG americana que brinda asesoría legal y apoya en casos humanitarios desde la ciudad de Nueva York.