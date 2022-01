Exigen colectivos prevenir los delitos vs comunidad LGBT

“No quedaremos satisfechos hasta que esto pare”, destacó Nacho Díaz, Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación (COMUPRED), quien mencionó que en la reunión que sostuvieron este jueves con El Fiscal de Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco, entregaron una serie de peticiones y se refrendó la exigencia de justicia ante el asesinato de Tania y Nohemí.

El Fiscal se reunió con integrantes del Comité de la Marcha de las Diversidades Afectivo Sexuales en Ciudad Juárez y Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran trabajando con acciones permanentes en materia de prevención, acompañamiento y supervisión de los derechos humanos de la población LGBT.

Buscan trabajar en coordinación para la prevención de estos delitos, como fue el de Nohemí y Tania, de quienes sus cuerpos fueron desmembrados.

“Lo de la manifestación y de la petición de justicia está en proceso, para eso le llevamos unas propuestas en las cuales nos estamos enfocando a trabajar para prevenir y no hasta que suceda el delito”, informó Nacho Díaz.

“Lo que me interesa mucho es que todo esto se socialice, que la población LGBT se pueda acercar con confianza a la Fiscalía después de este convenio que se va a firmar de manera, en un evento público, puedan tener esa confianza de que se les va tratar dignamente”, enfatizó.

Las peticiones que le entregaron a El Fiscal de Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco, fueron

Solicitamos atención y prevención a las distintas modalidades de amenazas que sufren las personas LGBT+ por parte de vecinos (en colonias o negocios) por familiares, ex parejas, compañeros de trabajo, redes sociales, etc.

Proceso extenso para reeducar y sensibilizar a elementos de Ministerio Publico, (especialmente a los primeros que atienden en el filtro a las víctimas que se acercan a presentar denuncia) en temas de discriminación, homofobia, lesbofobia y transfobia.





Pláticas con los agentes de la Fiscalía de investigación y persecución del delito con la finalidad de buscar empatía con las problemáticas que sufren familiares de personas LGBT+ violentadas o asesinadas, cuando se trata de discursos o crímenes de odio.

Impartir por medio de la Fiscalía de Seguridad Pública y Prevención del Delito una educación inclusiva de la diversidad sexual en las escuelas donde ofrecen pláticas de prevención.

La efectiva implementación del “Protocolo de actuación en la investigación de delitos que involucren personas de la diversidad sexual“ de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Coadyuvar y acompañar en las diligencias que sean necesarias para la integración de carpetas de investigación donde se tengan identificadas a personas victimadas por su orientación sexual o por su identidad de género.

Se espera que para la segunda semana del próximo mes de febrero se firme un convenio para trabajar de manera coordinada Fiscalía y Colectivos en la prevención de delitos.

Como presuntos responsables del asesinato de la pareja de mujeres, Tania y Nohemí, fueron detenidos Jaqueline Isela C. R. y David R., de 25 y 24 años de edad.

“En ese punto no me quise meter, como siempre salen como la investigación está en trámite no podemos brindar más información, ya me la sé, que ante la sociedad digan que sucedió precisamente, pero no se vaya a tratar de un chivo expiatorio como para salir del problema”, comentó.

“Era parte de la reunión (la exigencia de justicia) pero de ahí trabajar para hacer mejores cosas por parte de la Fiscalía, inclusive en uno de los puntos está la implementación de un protocolo, que lleguen a dar con las verdaderas personas responsables de crímenes de odio por homofobia, lesbiofobia y transfobia”, agregó.

“La desconfianza siempre va a existir, si hay avances, pero no quedaremos satisfechos hasta que esto pare”, destacó.