Existe preocupación por la venta de terrenos cercanos al área protegida de Samalayuca: SEDUE

En los últimos años, ha aumentado la difusión de la venta de terrenos en Samalayuca, lo que ha generado preocupación entre las dependencias encargadas de la preservación de la fauna y flora, dado que estos predios se encuentran cerca de un área protegida en la localidad.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del estado (SEDUE), Gabriel Valdez Juárez, destacó la implicación del municipio en esta situación. "Hay inquietud porque se está ocupando terreno colindante al área natural protegida de las grutas. He entendido que surgieron inconformidades en el ejido, que se resolvieron mediante la venta de terrenos. Si se trata de un fraccionamiento campestre aprobado por el ayuntamiento, es necesario tener especial cuidado", señaló.

En relación con la venta de terrenos, Valdez Juárez aclaró: "En mi secretaría no hemos recibido denuncias de inconformidad o fraude en este momento. Sin embargo, he conversado con la autoridad municipal y con el Instituto de Investigación y Planeación, representado por el doctor Mora, sobre la necesidad de regular y controlar este tipo de asentamientos".

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

“Si bien es cierto, la misma ley estatal establece requisitos mínimos para un Fraccionamiento Campestre, hay que cumplirlos y el primero de ellos es tener la autorización del ayuntamiento, si es en esos términos pues hay que ocuparnos en que sea un desarrollo, un crecimiento urbano ordenado atendiendo a las disposiciones, si no es así, reitero, si yo vendo un terreno y no está autorizado o no tiene los permisos correspondientes estoy cometiendo un fraude y quien se sienta sorprendido y entre en esa dinámica tiene todo el derecho apegado a la ley de presentar una querella”, enfatizó.

Las denuncias que no se han fijado ante la autoridad correspondiente, se han hecho a través de redes sociales, de comentarios a terceros por parte de quienes adquirieron ya un terreno no solo en Samalayuca, también en Ahumada.

“Tengan cuidado revisen para ver qué estamos comprando”, pidió, porque esta dinámica también se sigue en Ahumada en Chihuahua, en Delicias en todo el estado que tiene crecimiento urbano que ha tocado los ejidos principalmente”, puntualizó Valdez Juárez.

Explicó que “entonces el ejidatario se rige por la ley agraria, los ciudadanos nos regimos por las leyes urbanas, de ahí hay un choque, entonces si yo como ejido ejidatario me dan el dominio pleno mi parecer tengo el derecho de venderlo, no pasa nada, pero no la vendo completa, la vendo en pedacitos, ese es el problema porque tengo obligaciones”.

El funcionario agregó, “la ley me dice: señor, usted tiene que meter agua, tiene que meter drenaje, tiene que dejar las calles de este tamaño, incluso tiene que aportar tierra para el área pública que puede ser equipamiento, y a veces se ignoran todas esas disposiciones cuando vienen los problemas”.

“Sí, tú entras a su terreno, ah, qué padre, ya tengo mi terreno y ¿dónde me conecto al agua?, ¿el drenaje?, ¿y la energía eléctrica?, entonces vemos los diablitos de la corriente las traen desde lejos, la gente demanda un servicio que incluso pues es un derecho humano, el agua no se lo puede negar, entonces entra en ese tipo de complicaciones”

“Mejor revisemos bien, todos tenemos la ilusión de tener una granjita, pero que sea en condiciones legales y luego cuidemos el medio ambiente, porque también pues cómo vamos a resolver el tema de los residuos de los desechos en nuestras granjas”

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el estado, aseguró estar muy atento de quienes puedan acudir a levantar una denuncia en torno a este tema, ya que no es exclusivo del norte del estado, pero se debe hacer ante las autoridades indicadas para el seguimiento como marca la ley.

Finalmente, están los activistas que vigilan las zonas ecológicas protegidas que incluso ya han denunciado ante la Semarnat las obras de urbanización que llevan a cabo ejidatarios e inmobiliarias tras la venta de los predios.

