Existe una campaña vs los migrantes por parte de Gobierno del Estado: Pérez Cuéllar

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que existe una campaña en contra de los migrantes por parte de Gobierno del Estado y del Partido Acción Nacional, mismos que han hecho declaraciones en contra de las personas que se encuentran en situación de movilidad.

Al término de la mesa de seguridad semanal, el edil abordó el tema de la migración y cómo está afectando a nuestra ciudad y sobre todo la relación comercial con los Estados Unidos.

Al cuestionarlo en torno a si hay quejas por parte de la ciudadanía en contra de este núcleo de población, Pérez Cuéllar señaló que hay empatía hacia ellos y casi no hay quejas en contra de estas personas migrantes.

"No, no realmente les voy a ser completamente honesto, nosotros no tenemos en el 911 por ejemplo, una cantidad fuerte de quejas en contra de migrantes ni nada", señaló, al tiempo que externó que Gobierno del Estado y al PAN de estar llevando a cabo una campaña en contra de ellos.

"La campaña en contra de los migrantes la trae el Gobierno del Estado y el PAN, nosotros no, y los juarenses están haciendo su vida normal, obviamente se preocupan por sus familias, pero no percibo yo nada negativo en contra de los migrantes por parte de los juarenses", señaló.

Al preguntarle qué elementos existen para aseverar que el PAN y gobierno estatal son los que traen la campaña en contra de migrantes, el alcalde señaló que:" Pues hay que ver los medios, las declaraciones".

En la misma entrevista abordó el tema presupuestal que se está destinando al equipamiento de la Policía Municipal, equipamiento consistente en tecnología, uniformes, equipo y todo lo que los elementos requieren para llevar a cabo su trabajo diario.

"Se está ejerciendo conforme a lo planeado, no traigo en este momento los números exactos, pero aún tenemos recursos para ejercer; la Seguridad Pública es un tema prioritario para nosotros", finalizó el edil.

