Expolítico venezolano, entre los migrantes varados en Ciudad Juárez

Marco Quijano, es un hombre que fue político perteneciente a la derecha en su natal Venezuela, lleva años huyendo del socialismo, mientras recorría México para llegar a su destino, los Estados Unidos, se enteró de que entró en vigor la aplicación del Título 42 para venezolanos por lo que al llegar a esta frontera quedó varado en la calle, sin dinero, sin comida y con sus sueños rotos.

“Estoy aquí, porque soy perseguido político y segundo, porque realmente a mí no me gusta el socialismo, yo soy parte de las personas que están con la meritocracia, si trabajas tienes derecho a… no es justo que yo trabaje y una persona que está acostada en su casa tenga los mismos derechos que yo… hasta la biblia lo dice: si trabajas eres merecedor, el obrero es digno de su salario”, comentó Marco Quijano.

El venezolano no ha intentado cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, porque teme perder el beneficio de poder solicitar refugio político, entró a México el 10 de octubre y al venir en tránsito se enteró que se promulgó la expulsión de venezolanos bajo el Título 42.

“No quiero arriesgarme, porque tengo muchos compañeros que han intentado pasar y traen la misma fecha y los han devuelto, hemos arriesgado bastante para estar aquí y nos han cerrado la puerta en la cara, Venezuela está en un régimen que ha destruido y ha acabado con el país”.

“Muchas personas venimos a pedir una oportunidad de que nos dejen trabajar por nuestro sueño, que nos ayuden a recuperar todo lo que hemos sacrificado, hemos arrancado parte de nuestra felicidad al venir aquí, tengo tres niñas hermosas, a mi madre, mi hermana, que se quedaron en Venezuela y estoy aquí sin nada”, expresó el migrante, mientras temblaba por el frío.

El venezolano dijo que tiene mucha razón Estados Unidos en hacer las expulsiones, esto es porque considera que no todas las personas cuentan con la decencia, educación y la motivación de ir a trabajar o formar parte de la mano de obra que hace que los países desarrollados crezcan aún más.

“Hay mucha gente venezolana que va a meterse en un refugio y pedir dinero, van sin un propósito claro, gracias a esas personas es por lo que nosotros estamos aquí, ellos dañan la reputación de muchos de nosotros”, indicó Quijano.

El expolítico venezolano, dijo que él cuenta con un patrocinador en Estados Unidos, pero no le importa estar en la calle, sin refugio, sin comida, pues aguantará para poder llegar a su sueño de manera legal.

Su travesía por México

Marco Quijano consideró que México es un país con mucha receptividad, donde hay gente buena y mala, sin embargo, al entrar con autoridades de migración, consideró que no se les da la información adecuada, lo cual les provocó contratiempos en su camino, pues hubo varias personas que fueron regresadas y retrasadas en su llegada a Ciudad Juárez.

“Si nos dieran la información correcta, yo creo que muchas de las personas que estamos aquí, hubiéramos tomado otra opción u otra medida, y no estaríamos aquí en la calle sin nada”, opinó Quijano.

El permiso que les dan al entrar a México, solo es válido en Oaxaca, entonces al salir han sufrido contratiempos en todo el recorrido, su permiso les da siete días de tránsito, pero con las detenciones y revisiones de migración, tardan en llegar a Juárez hasta 10 días o más.

“Si no fuera por estas confusiones de migración de México, yo hubiera alcanzado a cruzar antes del 12 de octubre, la cual también pusieron de la noche a la mañana y ya nos agarró en el camino”, comentó.