"Extraño el agua de Juárez": juarense relata calvario por crisis en Nuevo León

Como estresante y frustrante calificó Angelica, juarense que vive la crisis del agua en Nuevo León, donde tiene varios años radicando.

Juárez

“La problemática se vive de manera estresante, frustrante, te limita, te lleva a valorar aún más el agua, es todo un reto el día a día, las actividades cotidianas en ocasiones se vuelven tan difíciles y lejanas de poder llevarlas a cabo…”, expresó la juarense.

“Es escasa, en teoría el agua estará en la tubería de tu casa de las 4:00 de la mañana a las 11:00 de la mañana”, agregó.

Angélica destacó que es muy poco el acceso que tienen al agua, además con poca presión y mala calidad. Por lo que extraña el agua de esta frontera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“En la práctica el agua está en la tubería de tu casa, quizá de lunes a miércoles, a veces jueves de 4 am a 11 am, con poca presión y mala calidad, me refiero a sucia, no apta para su consumo, por lo tanto es imposible poder realizar lo esencial…”, dijo.

“Y también es difícil, escasa y sobre todo costosa poder conseguirla embotellada… No hemos considerado cambio de residencia hasta el momento, tampoco nuestro círculo de amistades lo ha manifestado, lo que sí se ha considerado, son opciones para lograr el abastecimiento de agua, al menos familiar”, finalizó.