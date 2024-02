Fallas en el sistema del SAT paralizaron trabajos en aduanas: Nora Yu

Nora Yu, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales dio a conocer que se cumplieron cuarenta y ocho horas sin sistema en el SAT (Sistema de Administración Tributaria) pero ya se ha estado restableciendo.

“Teníamos cuarenta y ocho horas sin sistema y ahorita está medio restableciendo”, informó la líder empresarial. “Nada más que estaban tratando de restablecerlo, es todo lo que nos decían”, agregó.

La presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales destacó que se paralizó todo el trabajo aduanero por prácticamente dos días en esta frontera.

“Estaba parado, no había nada, si no tienes sistema no tienes nada”, resaltó. “ya se está restableciendo, no (pasa seguido) paso en septiembre, octubre, por ahí otra vez un paro general, es que es a nivel república”, indicó.

Nora Yu comentó que en caso de que se sigan presentando estas fallas de sistema tendrán que buscar alternativas.

“Pero tenemos que ver alternativas, porque si sucede muy seguido tenemos que ver qué está pasando”, enfatizó la también presidenta del Consejo Coordinador Empresarial.

Daniel “Chito” Cereceres, presidente de la Unión Independiente de Vendedores de Autos Usados A.C (UIVAC) dijo que se paralizó la actividad ante la falla en el sistema del SAT.

“Definitivamente (afecta), no podemos hacer pedimentos para importación de vehículos, no podemos hacer los pagos de los pedimentos, entonces se paraliza nuestra actividad en un cien por ciento, desafortunada la situación, porque por un lado la gente que quiere importar con el Repuve no puede, porque no hay engomado y por otros lado los que quieren importar a través de pedimento de importación no se puede porque existe este error en la Secretaría de Hacienda”, destacó “Chito” Cereceres.