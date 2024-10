Falsa alarma: No hay casos de viruela del mono en Ciudad Juárez

Después de que una mujer anunció por redes sociales que su hijo tenía viruela del mono, esta información fue desmentida por el Sector Salud.

El área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud del Estado en esta ciudad confirmó que exista algún caso en Juárez.

La información es totalmente falsa, los estudios realizados no dieron positivo y se insistió en que hasta el momento ninguna persona está contagiada.

Por parte de epidemiología, en relación del caso en Ciudad Juárez, se mencionó que este pequeñito tiene otro diagnóstico y la mamá se confundió.

Incluso la misma doctora responsable de epidemiología, Verónica Carrión, platicó con la presidenta de la sociedad de padres de familia de la escuela Felipe Ángeles.

El menor estudia en ese plantel y la reunión fue para que se incorpore a clases de manera rápida, ya que este solo tiene un problema de dermatitis.

Los medicamentos que le fueron recetados tras la valoración al menor, oportunamente se entregaron por parte del servicio médico Medicihuahua.

Finalmente, se insistió, por parte de la institución médica, en que el niño no tiene viruela semiótica, para que no se generara una alerta ante una enfermedad que no está entre la población.

