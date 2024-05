Familia de Celia Yaneth teme que quieran beneficiar a sus presuntas asesinas

La señora María del Socorro Reveles Caraveo, mamá de la joven que fue asesinada y desmembrada el año pasado en una casa de la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez, señaló que a la vuelta de un año del asesinato de su hija, tiene temor a que la juez de la causa intente beneficiar a las asesinas de Celia Yaneth.

Lo anterior, luego de que dentro de la causa penal que se sigue en contra de las dos presuntas asesinas de la joven, se han suspendido tres audiencias, motivo que le da a pensar que hay un interés en beneficiar a las presuntas feminicidas.

"Algunos de mis familiares me han comentado que el defensor privado de Claudia Rubí R.E., ha insistido en varias ocasiones en tratar de conseguir un arreglo "por fuera" de este asunto y que se le otorgue el perdón a su defendida, no tenemos por qué negociar nada, ellas no se tocaron el corazón para con mi hija cuando la asesinaron", señaló la mamá de Celia Yaneth a través de una entrevista telefónica concedida a El Heraldo de Juárez.

Indicó además que el día de mañana está agendada, por cuarta vez, una audiencia que forma parte del proceso penal que se sigue en contra de Claudia Rubí R.E. y Diana Paola E., mismas que fueron detenidas el año pasado mientras desmembraban el cadáver de Celia Yaneth al Interior de un domicilio de la colonia Cuauhtémoc.

Señaló que tiene el temor fundado de que intenten "zafar" del procedimiento a Claudia Rubí, hija de la directora del centro de rehabilitación Monarca A.C., sitio en el que mataron a la joven, misma que dejó en la orfandad a dos pequeñas.

"Ya me lo comentó mi propia familia, y tenemos el temor de que los abogados de Claudia Rubí busquen en esta audiencia tratar de desvirtuar los elementos de prueba en contra de esa mujer y sacarla del Cereso a como dé lugar, espero que el MP y la juez hagan su trabajo con imparcialidad", señaló la mamá de Celia, quien desde hace varios años vive en una ciudad de los Estados Unidos, lugar en que también se encuentran las dos hijas de Celia.

Que se haga justicia y se actúe con base en lo que está en la carpeta

Por su parte, la activista Yadira Cortez, de Red Mesa de Mujeres señaló que han estado muy atentas a este caso luego de que lo que hicieron las dos mujeres con el cadáver de la joven mujer fue algo atroz y escalofriante.

"Que se aplique la ley como debe de ser, que la juez juzgue con base en lo que está en la carpeta y el ministerio público haga lo que tiene que hacer, nos queda muy claro el grado de participación de ambas mujeres en este crimen y deben de pagar", indicó Cortez.

La activista concluyó señalando que la juez del caso tiene la invaluable oportunidad de demostrar que hay voluntad por tratar de acabar con la impunidad en los casos de feminicidio que se cometen en esta ciudad, oportunidad que debe aprovechar y actuar conforme a lo que la ley indica.

