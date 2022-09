Familia de Matamoros sobrevive a camionazo en Villa Ahumada

PARRAL.- Con heridas menores por el fuerte impacto de un camión quinta rueda que quitó la vida a 11 personas en Villa Ahumada, la familia Meza narra su experiencia del fatal accidente donde todos sus integrantes salieron casi limpios “gracias a Dios”, señalan al contar su historia, “vimos muy cerquitas a la muerte”.

Tras pasar varios días de vacaciones en Denver, Estados Unidos, la familia Meza Ruiz, compuesta por Jesús Alberto Meza, de 34 años y su esposa Hilda Ruiz, de 33, así como sus hijos Brisa Fernanda, de 12 años y Luis Roberto de 8, regresaban a Matamoros, al sur de Chihuahua de donde son oriundos.

Pasaron Ciudad Juárez y Samalayuca sin novedad, y llegando a Villa Ahumada bajaron la velocidad y detuvieron su camioneta Explorer marca Ford de color blanco en frente de un tradicional negocio de venta de burritos.

Eran las 4:00 de la tarde del miércoles 7 de septiembre, recuerda Hilda.

Mi esposo bajó a hacer las compras, mis hijos y yo nos mantuvimos dentro de la camioneta esperando la comida.

Jesús subió y repartió los burritos, los niños estaban en la segunda hilera de asientos.

La camioneta resultó con pérdida total, por fortuna para esta familia las lesiones que sufrieron fueron menores. Foto: Cortesía | Hilda Ruiz

Un joven limpiaba el parabrisas de la camioneta, y mi esposo hincado sobre el asiento le dio unas monedas, mientras entregaba unos refrescos a los pequeños.

Entonces “se escuchó un tronido”, narra Jesús, “lo vi todo de frente por el vidrio trasero de la camioneta, el camión se venía inclinando sobre su costado a una gran velocidad, quise agarrar a mis hijos y protegerlos, luego ya no pude ver nada”.

“La camioneta recibió el impacto en la parte de atrás, mi esposo y mi hijo no estaban con el cinturón de seguridad, mi hija y yo sí”, recuerda Hilda.

“El joven que limpiaba el parabrisas fue empujado hacia adelante con mucha fuerza y nuestra camioneta se fue contra los carritos de los vendedores de burritos y asaderos. El joven que nos limpió el cristal murió en el lugar, luego todo fue confusión, gritos y luego oscuridad”, sigue narrando Hilda.

“Nos chocaron, me quise desmayar, no veía nada, todo estaba negro, mi perrita Luna lloraba y yo la quería encontrar”, cuenta la pequeña Brisa Fernanda.

Familia Ruíz, agradecidos con Dios por haberlos librado de este accidente que arrebató la vida de once personas. Foto: Cortesía | Hilda Ruiz

“De repente un señor me tomó en sus brazos y me sacó de la camioneta, me sentó en una silla, me dolía mucho mi ojo derecho, alguien me dio a mi perrita Chihuahua, y ahí me quedé junto a mi hermano, él se mordió la lengua y le salía mucha sangre”.

Cuando todos estuvimos juntos una vez más, mi esposa y mis dos hijos, sólo escuchábamos frases y preguntas cortas de gente desesperada buscando a un amigo, a un familiar, señala Jesús.

“¿Viste a mi hermano?, estaba aquí, ¿dónde está Calín?, ¿qué pasó?”

“Luego vi mi camioneta, estaba contra una parrilla para asar de los vendedores de burritos, el camión con el golpe le dio la vuelta a la camioneta, la parte de atrás está destruida, el del seguro me dice que será daño total…, así estaban otros autos dentro del centro de vendedores Benito Juárez, y todo era un caos, gritos y polvo, mucho polvo”, sigue contando Jesús.

“Un señor nos reunió a mi familia y a mí y nos llevaron al Centro de Salud de Villa Ahumada, nos dieron los primeros auxilios, luego en una ambulancia nos llevaron al hospital del IMSS en Ciudad Juárez”, sigue en la narración Hilda, “ahí estuvimos hasta la 7:00 de la mañana que nos dieron de alta”.

Muchas familias perdieron un ser querido en el trágico accidente de Villa Ahumada. Foto: Cortesía | Hilda Ruiz.

“No supimos que había muchos muertos hasta que vimos las noticias, nosotros nos salvamos de milagro, gracias a Dios lo podemos contar, el camión nos impactó de lleno, pero el muchacho que nos limpió el parabrisas ahí quedó”, dice todavía en shock la señora Hilda.

“A mí me pusieron puntadas en el párpado de mi ojo derecho, y mi hermano que aún no puede hablar, le juntaron su lengua que se le partió con el choque”, expresa Brisa Fernanda.

Regresamos de Juárez a Villa Ahumada a buscar nuestras pertenecías, nuestro equipaje, traíamos una televisión y quedó hecha añicos, mi esposo fue a la Fiscalía para poner la denuncia y le dijeron que regresara en dos semanas, la camioneta la podemos recoger la semana que viene, pero para qué, está inservible, cuenta Hilda desesperada porque no recuperaron sus cosas.

Ya más tranquilo, Jesús responde a la pregunta si el camión que los golpeó en un momento sonó el claxon, y dice “no lo recuerdo, lo único que vi por el cristal trasero de la camioneta, era que venía acostándose, venía de norte a sur, de Juárez a Villa Ahumada, luego todo fue confusión”.

La familia Meza Ruiz pasó el jueves 8 de septiembre en casa de familiares en Ciudad Juárez, ellos les consiguieron un auto para regresar el viernes a Villa Ahumada a realizar trámites del seguro del auto y ante Fiscalía para recuperar su equipaje.

Hilda dice tener suerte por no ser parte de la lista de 11 personas que resultaron muertas en el accidente del camión de carga.

“Estamos muy agradecidos con toda la gente que nos apoyó, ya que hemos tenido muchas muestras de cariño”, señaló Hilda.

“Ya vamos en camino rumbo a Villa Matamoros, gracias a Dios, estamos vivos”.

