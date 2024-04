Familiares y amigos de elementos de GN desaparecidos se manifiestan contra las autoridades

Familiares y amigos de los dos elementos de la Guardia Nacional que están desaparecidos se manifestaron esta mañana en el cruce de Zaragoza y Tecnológico.

A manera de protesta, los ahí reunidos repartieron botellas de agua, botellas que venían forradas con una etiqueta adhesiva que era una foto con los rostros de los dos elementos ausentes.

“Que no se les olvide que nuestro familiar aún no aparece, ya pasó más de un mes que perdí mis contactos con él y no hay un solo indicio de dónde pudieran estar ubicados”, señaló uno de los tíos de Alejandro González, quien ha encabezado, junto a la mamá de Alejandro, varias manifestaciones para solicitar a las autoridades que localicen a los jóvenes.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

La madrugada del pasado 21 de Marzo Brandon Alexis García y Alejandro González desaparecieron en la zona de Anapra, luego de estacionar su vehículo en el cruce fronterizo de Santa Teresa.

Desde aquel día los familiares de ambos jóvenes han llevado a cabo diversas actividades tendientes a solicitar que los jóvenes aparezcan.

En estos momentos hay una pesquisa activa a través de la cual se están ofreciendo 200 mil pesos a la persona que proporcione datos efectivos que conduzcan a la localización de ambos jóvenes.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Recientemente, se llevó a cabo una caminata en las inmediaciones de la colonia Aztecas, caminata a través de la cual los familiares de ambos jóvenes protestaron por el tiempo que ha transcurrido sin que sus familiares sean localizados.

“Continuaremos exigiendo que aparezcan, tenemos más actividades contempladas y poco a poco las daremos a conocer hasta que aparezcan los muchachos”, señaló el tío de Alejandro.

