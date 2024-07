Familias de personas desaparecidas bloquean avenidas en Ciudad Juárez

Familiares y amigos de Fernanda Anahis Molina, Carlos Iván Cervantes, Brandon Alexis y David Alejandro González, quienes se encuentran desaparecidos, realizaron un bloqueo la mañana de este domingo en la Avenida Tecnológico y Bulevar Zaragoza para exigir acciones a las autoridades.

A esta exigencia se han unido integrantes de colectivos de la ciudad, mencionó el papá de David Alejandro, quien es elemento de la Guardia Nacional.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

Al lugar llegaron también agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, para controlar el flujo vehicular y evitar algún percance.

Son cerca de cincuenta personas las que se reunieron en dicho punto con pancartas y playeras con la fotografía de su ser querido.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

“David Alejandro (El Ojitos) oficial de la Guardia Nacional Desaparecido, se busca”; “No descansaré hasta encontrarte Fernanda”, “Te queremos de regreso Fer” son algunos de los mensajes que plasmaron los familiares de estas personas desaparecidas, además de mostrar las pesquisas.

Entre las personas que se unieron a esta manifestación se encuentra el señor José Luis Castillo, quien por varios años ha buscado a su hija Esmeralda Castillo Rincón, ; además del Grupo de Acción por Los Derechos Humanos y la Justicia Social “Somos cuatro familias las que estamos aquí reunidas, la familia de Fernanda, Carlos Iván, Brandon Alexis y de David Alejandro González, tenemos bloqueada la calle de norte a sur y de sur a norte”.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

“Queremos información, no tenemos información de avances de cualquier tipo, no nos ayudan, ya hemos hecho diferentes actividades nosotros como familias, hemos entregado aguas, hemos dado pesquisas, investigaciones propias y no tenemos respuesta”, mencionó el padre del elemento de la Guardia Nacional.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

“Estamos hartos, porque cada vez que llegamos a la Fiscalía a pedir informes, nos dicen mira, tenemos este artero de personas desaparecidas, para nosotros es muy difícil, cuál es la solución”, agregó.

“Lo que pregunto yo, David Alejandro González, que es oficial de la Guardia Nacional, no lo han localizado que podemos esperar de los civiles”, resaltó.

Publicado en: El Heraldo de Juárez