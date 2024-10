Monje en la catedral de Juárez ¿Has visto a este fantasma? (VIDEO)

La catedral de Ciudad Juárez como edificación no tiene muchos años, de hecho, esta posible aparición captada en video no concuerda con la época de los monjes en lo que alguna vez fue la Villa Paso del Norte, sin embargo, la edificación que se encuentra a un lado de ella sí podría coincidir, pues la Misión de Guadalupe fue construida por primera vez en el año 1659 por el Fray García de San Francisco.

Aún así, lo que se ve en este video subido en TikTok en el año 2023 sorprende considerablemente, ya que no parece que sea una falla en la cámara, un juego de sombras o algo parecido, y aunque la imagen no es muy clara, cualquiera pudiera distinguir que efectivamente hay una persona ahí.

Antes de este video, se sabía que muchas personas aseguraron ver la figura de una persona con prendas de alguna persona relacionada con la Iglesia pero no podían distinguir exactamente de qué se trataba, ya que las ropas no eran "de esta época", de modo que muchos hablaban de un monje, un sacerdote o un tipo de fraile, aparición que pudo confirmarse en cierto modo por este video que fue viral en su momento.

¿Qué aparece en el video?

Durante esos meses, en la Plaza de Armas, el gobierno estaba restaurando la zona, por lo que se observa que hay trabajos de obra y en el fondo, vemos las torres de la catedral de Ciudad Juárez.

En el video podemos observar a un joven en las calles de la zona centro, en la avenida 16 de Septiembre, casi llegando a la Plaza de Armas, que en sus palabras, estaba solo en la zona a las tres de la mañana. Esta persona comenzó a grabar con la cámara de su celular para lograr obtener evidencia de lo que estaba viendo.

#aparicionesextrañas #catedral #leyendasurbanas CAPTAN EXTRAÑA APARICIÓN EN LA CATEDRAL DE CIUDAD JUÁREZ #ciudadjuarez

Enseguida, explica que en la torre derecha hay una persona con una sotana blanca. Ya que desde esa posición no podía apreciarse bien, momentos después vemos una toma más de cerca, sin embargo, al intentar enfocar la cámara, el ente había desaparecido.

Esto en las redes dividió opiniones, ya que muchos aseguraron que era un video montado, otros que no se veía nada y otros más aseguraron que fueron a ver para comprobarlo; unos lo confirmaron, pero otros no. ¿Tú has visto al monje de la catedral de Juárez?.

