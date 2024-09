Feria Juárez 2025 podría no realizarse; "No salió como esperábamos": Pérez Cuéllar

Seguir realizando la verbena más grande de la ciudad está en análisis, ya que la edición 2024 de la Feria Juárez no fue lo que se esperaba.

Este año se dijo por parte de los empresarios que realizan el evento que se estarían entregando tres millones de pesos al DIF y esto no ha ocurrido, solo se dio un millón de pesos.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que se evalúa la posibilidad de realizar o no el próximo año la Feria Juárez, ya que no se considera una prioridad para la administración.

“La verdad en este momento para mí no lo veo como prioridad”, aseguró a la vez que mencionó que quizás se tomen medidas legales ante la omisión del pago completo al DIF.

"Se los voy a decir con mucha honestidad, la feria ahorita no es una prioridad, no salió tan bien como esperábamos y yo estoy haciendo el análisis con mucha seriedad de si la tendremos o no el próximo año”, externó.

El gremio comercial ha expresado que no es tan rentable, por lo que se tomarán en cuenta experiencias anteriores y sobre todo la de este año para tomar la decisión.

Hasta el momento desconoce detalles porque los organizadores de la feria no han entregado la suma completa. Estará verificado qué sucede, ya que solo dijeron que haber sido lo que esperaban.

“Vamos a revisar, ni siquiera sabemos si la vamos a hacer el próximo año”, comentó viendo que no se ha dado una respuesta clara sobre los resultados obtenidos de las presentaciones y venta de alimentos.

Pérez Cuéllar descartó que estén en la búsqueda de un terreno para instalar la Feria Juárez, ya que no es tan rentable, puntualizó, dejando a ver que no está dentro de los proyectos prioritarios.

Para concluir, enfatizó el alcalde que no se va a invertir un peso de las arcas para la realización de la Feria Juárez 2025 y ediciones posteriores.

