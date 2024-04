"Ferromex quiere utilizar Ciudad Juárez como sus patios de maniobra": Óscar Ibáñez

“Ferromex lo que quiere es utilizar la ciudad como sus patios de maniobra”, opinó Óscar Ibáñez, sobre el comunicado que emitió la Aduana para autorizar operaciones del ferrocarril de 13:00 a 7:00 horas.

El comunicado de Aduanas, decía que este horario se aplicaría a solicitud de las compañías americanas y que Ferromex había autorizado ese horario operación.

“Y lo dicen, que es por la saturación de sus patios de maniobras, a mí me parece que eso no es correcto”, expresó el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez.

A partir del lunes el ferrocarril va a iniciar sus operaciones en el nuevo horario antes mencionado.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

“Estova a perturbar tremendamente el funcionamiento de toda la ciudad, por supuesto el centro de la ciudad”, señaló Ibáñez.

Destacó que tener el ferrocarril estacionado por toda la ciudad como si fueran patios de maniobra afecta el funcionamiento de la ciudad.

“Por eso siempre se ha dicho, que lo bueno sería mover las vías del ferrocarril fuera de la ciudad para que no se tuvieran esos problemas”, dijo el funcionario.

Señaló que el gobierno federal está tomando esas decisiones arbitrariamente.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

“Yo recuerdo que varios alcaldes en su momento defendieron a la ciudad de que el tren no se estacionara y que no se utilizarán durante el día, que no se hicieran maniobras en la zona centro, ha habido posturas muy formes de alcalde defendiendo su ciudad, a los comerciantes”, mención.

Finalmente, Óscar Ibáñez, dijo que es muy lamentable que el gobierno federal tome ese tipo de decisiones, cuando es algo que ya se sabe que afectará a la ciudad.