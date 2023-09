Folletos que entregó el Gobierno del Estado no nos sirven para el programa: Maestros

"Las copias que nos dio Gobierno del Estado para el programa actual no nos sirven, no tiene nada que ver", opinó la maestra Sandra López de segundo grado de la primaria Leona Vicario.

Durante la manifestación de ayer de docentes, varios profesores indicaron que el material que entregó la Secretaría de Educación y Deporte no sirve, ni tiene nada que ver con el programa de trabajo que les están exigiendo.

"Realizamos la planeación conforme a lo actual, nos vayamos en el plan sintético, analítico y en los libros actualizados", comentó la docente.

Otra maestra, de primer grado de primaria, indicó que para su nivel educativo, en los folletos que dio el estado, sí hay contenido que los apoya, sin embargo, para el resto de los grados de primaria los libros no son buena herramienta.

"Ya analizamos el resto de los grados y los folletos no son funcionales para los contenidos que se tienen que ver", comentó la maestra Judith Sánchez de la primaria Leona Vicario.

Detalló que el programa les marca trabajar en proyectos, que tiene que arrojarles un resultado final, pero para llegar a eso, deben trabajar en el inicio, desarrollo, que se va puntualizando cada contenido.

"Lo complicado ahorita es que, como no tenemos los libros, la planeación es muy compleja para nosotros, los de primer grado no necesitan tanto los libros porque no saben leer ni escribir, pero para el resto de los grados, los libros son muy necesarios", explicó la maestra.

A pasado un mes de la polémica de los libros y casi llega la primera evaluación, trabajo que también será muy complejo para el profesor.

"Será muy complicado, porque nosotros estamos trabajando en una cosa y el sistema tiene otra, al momento de vaciar calificaciones no tenemos en que basarnos, el cuadernillo es puro relleno, lo mandaron para entretenerlos, no sirven de segundo grado en adelante".

"Yo creo que a la hora de evaluar va a ser un dilema y un problema bien fuerte, entre docentes, padres de familia y el Estado al momento de evaluar, porque, qué les vamos a dar a los papás, si estamos trabajando con una cosa y el gobierno pide otra", opinó Judith Sánchez.

Nota original de El Heraldo de Juárez