Fortalecerán estrategia contra el crimen en Ciudad Juárez

Ante las acciones violentas y de terror que se vivieron este jueves en diferentes sectores de la ciudad, con camiones y vehiculos incendiados, además de una tienda de conveniencia quemada, un yonke y una caseta de policias, los altos mandos policiacos ofrecieron una conferencia.

Con bombas molotov fueron incendiados los autos y camiones, así como la tienda Oxxo.

En un lapso de seis horas sucedieron estos hechos, que generaron psicosis entre la ciudadanía.





De manera oficial informaron que 5 camiones incendiados, cuatro vehículos particulares, una caseta que era de vigilancia de la SSPM y una tienda de conveniencia.

"Montamos un operativo en conjunto y logramos la detención de dos personas, que fueron puestas a dispocisión de la Fiscalia General del Estado para su investigación", informó el Secretario de Seguridad Publica Municipal César Muñóz.

El Fiscal General Roberto Fierro reprobó los hechos y destacó que no habrá acuerdos con los grupos delicuenciales.

"Reprobamos los hechos, que se generaron la mayoría al sur oriente de la ciudad, se instruyó al despliegue de un operativo, cabe mencionar que no hubo lesionados ni victimas mortales", mencionó El Fiscal.

"Este tipo de actos buscan desestabilizar los trabajos que se han venido realizando, tras las actividades estratégicas que se han venido desempeñando, estamos investigando a los detenidos que nos han puesto a disposición, vamos a investigar todos los actos hasta llegar a esclarecer las últimas consecuencias" agregó.





"Tengan confianza y certeza que las autoridades estamos actuando con la convicción para recuperar todos los espacios que nos corresponden como sociedad y que la delincuencia nos pretende quitar", enfatizó.

El Fiscal atribuyó estos hechos a las acciones que han desarrollado con respecto a detenciones que afectan a grupos delictivos.

"Son de un cumulo de acciones que hemos hechos en estos últimos meses en la ciudad, en las que hemos tenido varias ordenes de aprehensión, varios operativos, hemos estado trabajando en conjunto, es parte de esto, el hecho de tener resultados, alrededor de 8, 9 ordenes de aprehensión en promedio diarias" dijo.

" De alguna manera se tienen que manifestar" señaló el Fiscal.

César Muñoz dio a conocer que si tienen

identificados a que grupo criminal pertenecen los detenidos, pero no lo dio a conocer.

Con respecto a si estos hechos se dan por la llegada de más elementos de la Guardia Nacional, el general Víctor Fernández comentó "puede ser que tenga relación, sin embargo no es la presencia de la Guardia Nacional lo que provocaron estos incendios, creo que sea el objetivo ni la causa principal".

Si habrá una modificación en las estrategias, Muñoz dijo "todas las acciones las modificamos para el bienestar de la ciudadanía, vamos a estar al frente de la responsabilidad de la seguridad para que esto no se repita, vamos a modificar alguna presencia importante, la Sedena nos va apoyar para el patrullaje en la ciudad".

Al respecto el Secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya, dijo

"Toda es una estrategia de largo alcance, en materia de seguridad no existen los atajos, este operativo tiene que modificarse, no es cambiar sino hacerle ajustes a la estrategia".

El Fiscal fue tajante al mencionar que "no hay convenios, no hay acuerdos, no hay tratos" refiriéndose a los grupos delictivos.

La Guardia Nacional destacó que deben hacer campañas intensivas del uso de drogas, proximidad, acercarse a la gente, campañas intensivas para evitar que se acerquen a grupos de la delincuencia organizada y que es importante denunciar.