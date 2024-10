Francisco Garduño debe ser condenado; su proceso debe seguir: abogado

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño tiene un proceso que seguir y debe ser condenado, consideró el abogado especialista en migración, Jorge Vázquez Campbell, luego de que la presidenta de la República diera a conocer que Garduño será destituido en diciembre.

Externó que el comisionado tuvo en su cargo una manipulación de presupuesto y fue ahí donde se vino todo para abajo, porque en la estación migratoria que se incendió en Juárez, causando la muerte de personas en situación de movilidad, no tenían extintores, ya que se quedó con el dinero presupuestal.

Señaló que el comisionado del INM, Francisco Garduño tiene un proceso que seguir y lo más seguro es que lo vayan a condenar.

Informó que hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que sea consignado Francisco Garduño, pero no han hecho caso a esas recomendaciones.

También habló del gobernador de Puebla, Salomón Céspedes, quien sustituirá al comisionado Francisco Garduño en diciembre próximo, a quien calificó como una persona que no tiene ninguna experiencia en materia migratoria.

Expuso que solo tiene movimientos políticos y solo para pagar deudas políticas, que es lo de siempre con el gobierno, tener gente inexperta, es decir, meten gente que no tienen la menor idea qué es una forma migratoria.

“Esto es lo de siempre, llegan y meten gente que no tienen la menor idea que están haciendo, no tienen experiencia en manejo de grupos y de problemas sociales, son gente que están dedicados a obras públicas, a otras cosas, pero no tiene nada que ver con la cuestión de migración”, sentenció Vázquez Campbell.

Pastor Carlos Mayorga; Colectivo Promigrante:

"Los migrantes que conocieron los hechos, de la muerte de 40 extranjeros en la estación migratoria, exigían justicia, y en ello se basaba la destitución inmediata del comisionado Francisco Garduño, responsable de la muerte de estos migrantes".

Indicó que la mayoría de estos, vio con desagrado que el presidente de la República mantuviera en este importante cargo al titular, por lo que ahora nos muestra que no hubo interés de poder acallar esos sentimientos que había en todas las familias afectadas por la muerte de sus familiares en la estación provisional del INM.

"Se vio más un asunto político que un asunto de justicia social de lo que era, por naturaleza, la destitución inmediata de este personaje".

