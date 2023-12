¡Ya es Sold Out! Se agotan los boletos para el show de Franco Escamilla en Ciudad Juárez

Apenas unas horas después de que se confirmara la presentación del comediante Franco Escamilla en Ciudad Juárez, los juarenses compraron todos los boletos para el show, por lo que muchas personas manifestaron en redes sociales que se quedaron con las ganas de adquirir sus entradas.

Será el próximo 20 de enero cuando el comediante regrese a Juárez después de varios años de ausencia, generando una gran expectativa entre sus fans en esta frontera, así como de Chihuahua, pues un día antes también hará una presentación en la capital.

Franco Escamilla hace Sold Out en Ciudad Juárez

Fue durante la mañana del jueves 14 de diciembre cuando se confirmó el show del comediante en Ciudad Juárez, no obstante, tan solo unas horas después muchos de sus fans ya no pudieron adquirir las entradas, pues la empresa Donboletón marcó que ya era "Sold Out".

La presentación de Escamilla, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Anitas, teniendo diferentes precios, que alcanzaban hasta los mil 750 pesos en la zona Vip.

A su vez, la entrada general tenía un costo de 705 pesos, pero no pasó en menos de un día, las localidades fueron vendidas todas por completo.

Cabe señalar, que quienes no alcanzaron a comprar sus entradas aún tendrá la oportunidad de viajar a Chihuahua, pues para la presentación en la capital aún no se agotan.

Juarenses piden una segunda función

Desde el año 2018, Franco Escamilla no se presentaba frente a su público de Ciudad Juárez, por lo que a miles alegró la noticia de que en enero presentaría su show "Gaby" en esta frontera.

Cabe señalar, que durante el pasado mes de noviembre el comediante pudo tener otra presentación en esta ciudad, no obstante, finalmente el Franco tuvo que cancelar los planes, provocando que sus fans se decepcionaran.

Por lo anterior, en cuanto se confirmó la fecha y dónde comprar las entradas, bastaron solo unas horas para que se acabaran y muchas personas manifestaron en redes su malestar por no haber alcanzado, mientras que los que sí las consiguieron lo presumían.

FOTO: Donboletón

Algunas personas mencionaron que intentaron entrar a la página desde hoy muy temprano, pero ya era Sold Out, mientras que otras aseguran que desde ayer en la tarde ya no quedaban boletos.

Cabe hacer mención, que en muchas ocasiones cuando se agotan las entradas tan rápido, Franco Escamilla suele anunciar que harán una o más funciones y es lo que algunos juarenses han pedido en redes sociales, no obstante, de momento el comediante no se ha manifestado al respecto.

FOTO: Facebook | Zail Zeip

