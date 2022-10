Garantiza director del IMSS construcción y equipamiento de nuevo hospital en Juárez

“Jamás será esta la historia que se repite una y otra vez, que es un hospital que entra en funcionamiento con equipo viejo y con carencias, sino que será una obra bien hecha y con todo lo que requiere un nosocomio como este”, señaló Zoé Robledo, director general del IMSS durante la toma de protesta del Comité Ciudadano de Seguimiento a la Construcción del Hospital General de zona de Ciudad Juárez.

Este jueves, se contó con la presencia del funcionario federal, quien vino a tomar protesta a quienes formarán parte de este consejo, entre los que destaca el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar; el delegado de programas federales en el Estado, Juan Carlos Loera de la Rosa; el presidente de CANACINTRA, Thor Salayandia; la directora de Desarrollo Económico del Estado, María Angélica Granados y otros representantes de dependencias de los tres niveles de gobierno y cámaras empresariales.

Durante este evento efectuado donde se realizan los trabajos del nuevo hospital del IMSS y acompañado de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, el director Zoé Robledo, platicó un poco de la historia que los hizo llegar al día de hoy con esta promesa del actual gobierno federal.

“Este es un lugar emblemático para Ciudad Juárez, y había varios proyectos respecto a estas 40 hectáreas, no solamente a las siete que tiene el Seguro Social. ¿Por qué se pensó en este hospital?, todos ya lo sabemos, porque había necesidad. ¿Por qué no se siguió? Es una historia que dejamos ya en el pasado porque lo que ahora está en nuestras manos es construir un hospital que no solamente se concluya, sino que además se equipe y se le provee de personal en cada una de las especialidades que tendrá”, expresó Robledo.

Mencionó que primero será la etapa constructiva, posteriormente el equipamiento y finalmente el reclutamiento de personal, sin volver a caer en la historia de siempre donde hay obras que no se concluyeron, que no fueron equipadas o bien, que no se les asignó suficiente personal.

Es importante resaltar que, también durante su visita, el titular del IMSS presentó un decálogo de prioridades del Instituto en la región norte, que incluye aumentar la productividad médica, mejorar la atención de Urgencias y mantener el nivel de abasto de medicamentos.

HOSPITAL GENERAL

El delegado de los programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, mencionó que este hospital será el más grande de Chihuahua, con 260 camas, será un edificio que estará conformado por tres cuerpos divididos en dos módulos y para su operación tendrá un aproximado de casi dos mil personas, entre ellos 400 médicos y casi 900 enfermeras.

Contará con servicios que en Juárez no se tiene como 46 especialidades, una unidad de cuidados intensivos neonatales, adultos y pediátricos, una sala de hemodinamia para temas de corazón, banco de sangre y central de mezclas.

También tendrá una unidad para quemados y ocho quirófanos, todo esto en una superficie de 22 mil 274 metros cuadrados y será la obra más importante del IMSS en los últimos 10 años y se espera que su conclusión sea durante el primer semestre del año 2024.

Esta construcción tendrá una inversión de 2 mil 735 millones de pesos, de los cuales mil millones serán de puro equipamiento.

Por consiguiente, ya no será necesario enviar a los pacientes a la ciudad de Torreón o Monterrey

Dijo que la construcción del hospital ya es un hecho y los organismos empresariales están ya listos para trabajar y, junto con el sector público, instalar un comité de apoyo, coadyuvancia y asesoría en lo que tiene que ver con la construcción.