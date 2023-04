Se reúne Maru Campos con autoridades migratorias de EU

La gobernadora Maria Eugenia Campos se reunió esta tarde con autoridades migratorias de Estados Unidos, para buscar resultados en conjunto ante el flujo de migrantes.

La reunión se realizó de manera privada en la oficina del Representante de Gobierno en las oficinas de Gobierno del Estado.

"Estamos hablando con la gobernadora acerca de la situación que tenemos en la frontera con los flujos de migración, buscando resultados, que podemos hacer en conjunto" expresó Manuel Padilla Comisionado Asistente Ejecutivo del CBP.

Con respecto al panorama migratorio en los últimos meses, el Comisionado Asistente dijo: "Lo que estamos previendo es la concentración de migrantes en un solo lugar, crea muchos problemas ya sea la salud pública, la seguridad pública y también un peligro para ellos, lo que queremos hacer es poner en proporción los flujos a través de la frontera", añadió.

En esta reunión con autoridades estadounidenses también estuvo el Secretario de Seguridad Pública del Estado Gilberto Loya.

"Sobre todo el tema que nosotros siempre hemos privilegiado es la coordinación con todas las instancias, tanto agencias nacionales como internacionales, con nuestro vecino del norte compartimos muchas cosas, comunidad, comercio y también compartimos problemas", mencionó el Secretario.

"Uno de esos problemas que compartimos, son los que acarrea este fenómeno de la migración, no los migrantes en si pero si todo el fenómeno y sobretodo el que no está atendido de la mejor manera por parte de la autoridad federal en México, buscar soluciones en conjunto es la mejor manera de afrontarlo", agregó.

"No podemos cegarnos, ni cerrarnos, ni querer buscar una solución nada más desde nuestra perspectiva desde el lado mexicano seria un grave error, porque la problemática afecta ambos lados, las autoridades americanas yo lo siento que están exactamente en la misma tesitura de poder encontrar y ayudar a encontrar una solución a esta problemática" enfatizó.

A las 16: 30 horas aproximadamente comenzaron a llegar las autoridades estatales y estadounidenses y permanecieron reunidos por cerca de dos horas.

De las autoridades de Estados Unidos, algunas de ellas eran procedentes de Washington D.C.

Las autoridades de ambas fronteras acordaron realizar mesas de trabajo binacional donde puedan coincidir todas las instancias que tienen que ver con la migración y la seguridad.

En la reunión estuvieron el representante del Gobierno Municipal en El Paso, Texas, Juan Acereto; Manuel Padilla, Comisionado Asistente Ejecutivo del CBP; José Gardea, jefe de División del U.S. Border Patrol; Daniel Sandez, asistente del U.S. Border Patrol; Julio Rodríguez, coordinador de seguridad fronteriza de CBP; Timothy Sullivan, agente de Patrulla y jefe adjunto del U.S. Border Patrol; Arturo Borrego, jefe adjunto del U.S.Border Patrol; Jorge Reynosa, comandante de vigilancia del U.S.Border Patrol y Kent May, del Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez.

