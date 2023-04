Gobierno Federal deja sin apoyo a migrantes mexicanos

La actual crisis migratoria que se vive en Ciudad Juárez, ha puesto gran atención en los extranjeros que llegan a la frontera para buscar el sueño americano, pero es muy poco o casi nada lo que se habla de los mexicanos desplazados, algunos huyendo de amenazas del crimen organizado y otros quienes también están tratando de llegar a Estados Unidos para mejor su calidad de vida.

El padre Javier Calvillo en la Casa del Migrante, es quien más tiende la mano a los connacionales que en su propio país no existe alguna ayuda cuando son desplazados o deportados.

"El mexicano está en su país, no tiene necesidad de albergue, ni de ayuda, ni de protección; por eso cuando se acerca la embajada americana y la Organización Internacional para las migraciones (OIM) y me invitan a ayudar con programas como Protocolo de Protección al Migrante, me dicen que sólo con extranjeros porque el mexicano no necesita por estar en su país".

"Yo ya les ayude y soy mexicano, ahora tengo derecho a recibir a mis mexicanos, entonces la opción la voy a usar con mis mexicanos (aunque claro también bienvenidos los centroamericanos) y no agarré el programa MPP, ni el Título 42", comenta el Padre Calvillo.

El migrante mexicano no tiene protección en su propio país, viene en crisis huyendo de su país. "Yo fui claro con la embajada norteamericana, les dije yo me voy en apoyo a mexicanos y centroamericanos", aclaró el religioso.

Actualmente La casa del Migrante alberga a 380 personas en situación de movilidad, su dirigente dijo que hay poco más de 200 mexicanos y el resto son centroamericanos.

El padre indicó que el gobierno federal ha gestionado con Estados Unidos asilo político para otros países, pero para mexicanos no hay.

"El gobierno federal recibe aquí en la frontera a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, pero porque no pidieron a Estados Unidos recibir a los mexicanos", cuestionó el dirigente de La Casa del Migrante.

El migrante mexicano también se encuentra solo y en situación de calle, ya que por estar dentro de su país no tienen ningún apoyo especial como los migrantes extranjeros.

