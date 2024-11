Gobierno Municipal no aportaría recursos para la Feria Juárez 2025

El Gobierno Municipal no tiene interés de organizar, ni aportar recursos para la Feria Juárez del próximo año, precisó el presidente municipal de la ciudad fronteriza, Cruz Pérez Cuéllar.

Indicó que las primeras veces que se llevó a cabo el evento durante su administración, el resultado fue positivo, pero después los organizadores no cumplieron con el contrato que firmaron.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Hemos conservado la idea de no invertir un solo peso del Municipio, no hemos metido un solo peso y ahora no obtuvimos lo que quisimos, pero aun así se obtuvo algo; creo que es más lo que el Municipio hace en términos de seguridad pública, es mucho el apoyo que se tiene que dar”, opinó el alcalde.

Mencionó que se han percibido quejas del comercio organizado debido a que les quitan mucha clientela.“Mi opinión es que no nos metamos en eso y que los privados lo hagan, que inviertan y asuman riesgos”, señaló.

A través de la Tesorería, el Gobierno Municipal interpuso una demanda contra los organizadores de la Feria Juárez por no pagar la cantidad acordada en el contrato de este año.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

El contrato firmado con los organizadores de la Feria Juárez 2024 establecía que el monto total de 3 millones de pesos sería destinado al apoyo de los programas sociales del DIF Municipal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El presidente Pérez Cuéllar comentó que de los tres millones que se tenían que pagar solo se cubrió uno, recurso que fue utilizado en los programas de asistencia del Sistema para el DIF.

Nota: El Heraldo de Juárez