Ha invertido 200 mdd Gobierno del Estado en combate al tráfico de personas en Juárez

"Tenemos en dos años de gobierno 200 millones de dólares invertidos en Ciudad Juárez, sobre todo en la frontera para atracar y acabar con este cáncer que es el tráfico de personas y de niños", señaló la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván sobre el combate a los grupos criminales que lucran con los migrantes.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Ayer, la mandataria del ejecutivo sostuvo una reunión binacional con el embajador Ken Salazar y Richard Verma, subsecretario de Estado de Administración y Recursos de los Estados Unidos, donde abordó estrategias para discernir las bandas de contrabandistas de personas en esta frontera.

"Nos encontramos con historias muy dolorosas, pero como gobernadora, pero sobre todo como mujer y como ser humano, es patético lo que está sucediendo y no puedo quedarme con los brazos cruzados, no el gobierno del estado, ni los funcionarios que tengo el honor que me acompañaron", comentó Campos Galván.

Confirmó que están utilizando trabajos de inteligencia, deteniendo generadores de violencia, se han realizado detenciones de delincuentes, ha habido incautaciones importantes, que se reflejan en las mesas de seguridad estatal cada lunes.

"La gente que tiene este pseudo oficio, como dijo el embajador Salazar, no vamos a permitir que se siga dañando", dijo Maru Campos.

Indicó que es imposible decir que se va a terminar con el flagelo de la trata de migrantes, pero seguirán trabajando con todas las ganas y fuerzas para disminuir este delito.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Para eso nos sirve la plataforma Centinela, nos ha arrojado la ubicación, la situación de los contrabandistas y migrantes, estamos poniendo atención a través de esta información para atenderlos, no sólo con el tema climático sino atender en todo a su seguridad (del migrante)", recalcó la gobernadora.

Por parte de la Patrulla Fronteriza en lo que va del año Fiscal 2023, en el sector El Paso, Texas hasta junio se han realizado más de 220 rescates de migrantes de polleros y lamentablemente han registrado más de 55 muertes por las altas temperaturas, peligros del desierto y polleros que los abandonan a su suerte.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez