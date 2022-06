“Ha sido un año históricamente ocupado”: Patrulla Fronteriza

En este año se ha observado a un aumento histórico en el flujo de migrantes que intentan cruzar a los Estados Unidos, los encuentros han aumentado un 56.2 por ciento en comparación al 2021, además, existe una incertidumbre sobre cuando finalizará el Título 42.

En entrevista con el Heraldo de Juárez, Carlos Rivera, agente de comunicaciones estratégicas de la Border Patrol sector El Paso habló sobre la situación actual en los limites fronterizos y los esfuerzos de la corporación para prepararse para cualquier incremento en el flujo migratorio.

‘’Actualmente estamos muy ocupados, en el año fiscal 2022 ha habido 177 mil encuentros con migrantes comparado con los 194 mil que hubo en todo el 2021, es alarmante, algo que nos preocupa mucho. Aun estamos operando bajo el Titulo 42 pero no sabemos cuando dejará de ser una norma en nuestro país, sin embargo, estamos mejor preparados ahora que lo que estuvimos durante la crisis del 2019, un ejemplo claro es el Centro de Procesamiento en El Paso, nuestra coordinación con el gobierno local y las operaciones que se llevan a cabo en la frontera’’, puntualizó.

Asimismo, indicó que, cuando finalice el Título 42 continuarán procesando a los migrantes bajo el Título 8 y todo aquel que no pueda dar las bases para establecer su estancia en Estados Unidos será regresado a su país. “La frontera no esta abierta, no va a estar abierta, quienes no puedan establecer las bases para quedarse serán removidos. Personas que vienen huyendo de problemas de crimen o problemas económicos de su país, eso no es una base suficiente para establecer su asilo, la posibilidad de asilo es muy baja, no vale el riesgo de la vida al intentar cruzar”, declaró.

De igual manera, la Patrulla Fronteriza busca encarecidamente resaltar los peligros que hay al intentar cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, además de los riesgos naturales del área, las situaciones deplorables en las que los migrantes son puestos por los traficantes de personas.

“Las organizaciones criminales demuestran una y otra vez que no les importa la vida humana solo la ganancia monetaria, ponen a los migrantes en situaciones inhumanas, hemos encontrado cajas de camiones sin ninguna ventilación con hasta 130 personas adentro, casas de seguridad con hasta 47 personas adentro, a los crimínales no les interesa las deplorables condiciones en las que ponen a los migrantes. Por otra parte, en el sector hay zonas remotas y desérticas donde los migrantes caminan por días sin agua ni comida, se ponen en peligro de sufrir golpes de calor y deshidratación”, detalló el agente Rivera.

Por último, el agente señaló que además de la misión de proteger la frontera, todos los elementos de la Border Patrol tienen la de tratar de manera humana a todos los individuos y rescatarlos de situaciones que ponen en riesgo su vida. “No solo se busca prevenir que los migrantes entren, si no evitar que estas personas sean puestas en peligro y arriesguen su vida, hay alrededor de 130 agentes certificados como paramédicos este sector, además, 17 torres de rescate y 520 placas del 911 para solicitar asistencia o rescate a la Patrulla Fronteriza de El Paso”, finalizó.