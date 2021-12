Haitiano frena su "sueño americano" por miedo a ser repatriado; se queda en Juárez

Pese al cruce masivo de migrantes que se ha visto en estos últimos días por el Río Bravo, hay quienes a pesar de su sueño americano, han decidido frenarse por miedo a ser devueltos a su país de origen.

Tal es el caso del joven Moise, originario de Haití, quien después de una semana de haber llegado a esta frontera prefiere seguir pagando una renta de 300 pesos al día, a entregarse a las autoridades y ser deportado a su país, del cual viene huyendo.

FOTO: Manuel Sáenz | El Heraldo de Juárez

“Si yo me cruzo ahorita, corro el riesgo de que me manden a Haití, así les ha sucedido a varios hermanos, yo no quiero eso, ya gastamos mucho dinero y hemos pasado tantas cosas para llegar hasta aquí como para que nos regresen en un día”, expresó el hombre de 26 años, quien tocó tierra mexicana hace seis meses.

Lo que estima que ha gastado son alrededor de 10 mil dólares, ya que ha tenido que cruzar cerca de 10 países.

Dijo que actualmente se encuentra hospedado en un hotel de la zona Centro, ya que han batallado para poder conseguir un cuarto de renta, “aquí están las casas solas, abandonadas, y en otras no nos quieren rentar por ser haitianos”, agregó.

FOTO: Manuel Sáenz | El Heraldo de Juárez

Moise, ha sido víctima de las autoridades mexicanas durante su travesía por este país, ya que argumentó, una policía le quitó una mochila con todas sus pertenencias, entre ellas su pasaporte.

Mencionó que sí llegará a encontrar un trabajo y una casa donde vivir, con gusto se quedaría en Ciudad Juárez, aunque sí se le llegara a terminar el recurso, tendría que cruzar de forma ilegal.

“Ahorita el que se está cruzando es porque ya no tienen nada de dinero, eso pasa, ya no tienes, te cruzas”, puntualizó.