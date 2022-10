Hombre es detenido por presuntamente asesinar a un perro en Juárez

Por su presunta responsabilidad de maltrato animal hasta causar la muerte de un perro, Manuel C. C. de 55 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal luego de la denuncia de la dueña del can.

Fue mediante una llamada al número de emergencia, 911, como se alertó a la autoridad del maltrato animal.

Este hecho fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), adscritos a Zona Norte.

Al arribar, los oficiales de la Subsecretaría de Despliegue Policial fueron abordados por la dueña del perro, quién señaló al sujeto que le provocó la muerte a su mascota, informó la SSPE.

En el lugar, los oficiales detuvieron a Manuel C. C. de 55 años de edad, quien resultó presunto responsable de maltrato animal al causarle la muerte a un perro.

Los elementos de la SSPE indicaron a la mujer el procedimiento para interponer su denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Como presunto responsable trasladaron al detenido para presentarlo ante el agente del Ministerio Público.