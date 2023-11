Homicidios ahuyentan a los inversionistas en Juárez

"Hemos sido muy insistentes con el tema de la inseguridad en nuestra frontera y bastante reiterativos por qué percibimos que falta mucha coordinación entre los órganos de gobierno para combatir este fenómeno", señaló Isela Molina de Canacintra Juárez.

Lo anterior, luego de que el mes de octubre cerrará en esta frontera con un total de 94 personas privadas de la vida de manera violenta.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

"Las autoridades presumen que ha habido meses en que no se llega a los 100 homicidios o que estamos por debajo de 100, estoy de acuerdo, pero la violencia sigue y esto nos afecta a todos", señaló Molina.

Destacó además que, lamentablemente, Ciudad Juárez sigue cargando con el estigma de ser una urbe bastante violenta y eso hace dudar a los inversionistas para traer sus capitales a nuestra frontera.

"Ya en varias ocasiones me ha tocado en eventos fuera de nuestra ciudad, que cuando llego y me presento y digo que voy de Juárez, lo primero que me preguntan es: ¿A dónde matan gente?", agregó la líder gremial.

También señaló que ya ha percibido en el entorno empresarial que muchos de los inversionistas dudan para traer sus capitales a esta ciudad derivada de la misma inseguridad.

Molina externo también que es consciente de la dura batalla que libran las autoridades para contener a la delincuencia y que muchas de las veces es difícil detener a los líderes criminales; sin embargo, todos los niveles de gobierno han fallado en generar una atmósfera de seguridad para los ciudadanos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Somos conscientes de que es una batalla difícil y muchas de las veces los grupos delictivos llevan la ventaja; sin embargo, si hay muchas zonas de la ciudad que están sin vigilancia ni patrullajes, se requiere más presencia también en los centros de trabajo para generar una atmósfera de seguridad", finalizó la presidenta de Canacintra Juárez.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez