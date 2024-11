IMEF en Juárez advierte que un aumento de aranceles sería derrota generalizada para México

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Ciudad Juárez, Alejandro Sandoval, advirtió que un aumento de aranceles sería una derrota económica generalizada para México, porque es un país más pequeño; Sin embargo, añadió que los estadounidenses también perderían.

Asimismo, aseveró que el incremento entre ese tipo de impuestos no es sorpresa, es algo que ya estaba anticipado en caso de que ganara Trump la elección. Además, también indicó que, desde que se hicieron los análisis de riesgo de este 2024, estas previsiones, que se convierten más tangibles o más posibles de ser realistas, estaban ponderadas.

¿Qué implica que ponga aranceles Donald Trump?

Que los productos que les mandamos se encarezcan, en principio; sobre todo los de maquila, ya que no tienen alternativa inmediata para cambiar la proveeduría, por lo que sus productos suben, y eso es un problema inflacionario para ellos”, aseguró.

“Obviamente, si entró al poder dentro de algunos de los razonamientos, que yo entiendo que fue por el clamor social de la alta inflación de Joe Biden, sería entrar con el pie izquierdo; esto es lo que podría pasar en la inmediatez”, advirtió.

Por el contrario, expuso que a largo plazo, es decir: que sí se encarezcan los productos mexicanos, en el caso de maquilas o agropecuarios hechos aquí, lo que sí va a pasar es que sí van a encontrar alternativas de suministro, y entonces Estados Unidos va a dejar de comprar y la economía de México se irá abajo.

“El imponer aranceles no tiene un escenario de ganancia para nadie; es más bien de pérdidas. Estados Unidos, uno de los problemas inflacionarios realistas que hoy vive, es gracias a la guerra comercial iniciada por Trump en el 2018, que fue continuada por Biden en el 2020, y en su caso, el tema está vinculado a que subieron aranceles con China y este a Estados Unidos y todo lo encarecen; quienes pagaron estos encarecimientos son los consumidores”, señaló el experto en economía.

Posteriormente explicó que, legalmente, el mandatario no puede imponer aranceles, porque el tratado T-MEC no lo permite, ya que se tienen que ejercer una serie de actos jurídicos para validar esos aranceles en función de temas de seguridad nacional y ahí sí, lo dice, que los impondrá porque no detiene México la migración ilegal y de drogas.

“Estos son dos temas que sí se pueden elevar a nivel de seguridad nacional, qué tan rápido y tan bien hagan las leyes. También allá se hacen mal. Él no habla de que haya un problema de deslealtad comercial, sino más bien problemas de seguridad”, dijo.

Después exteriorizó que no es culpa de México. Tal vez lo de las drogas puede ser, pero la demanda de consumidores de droga está en Estados Unidos.

“Esto implica sobrecarga de seguridad para contener a los cárteles de la droga o permitir que se declaren terroristas y entonces permitir los estadounidenses entren a territorio mexicano a acabarlos, y el problema de eso es el riesgo de la ciudadanía en general. Pero el problema es que el presupuesto 2025 se le degradó las percepciones para fiscalía, policía y defensa nacional y de dónde va a salir dinero para atacar a esos organismos”, refirió.

Respecto al tema migratorio, aclaró que México no es portador de las masas migrantes a Estados Unidos; en ese alcance este país solo se usa de pasadizo.

Finalmente opinó: “Las razones pueden ser justificadas o no, pero creo yo que no se trata de estar restregando en la cara lo errado que está. Se trata de negociar conforme a su perspectiva de negociación y hacerle ver que gana, cuando nosotros también ganamos, un ‘win-win situation’. Es factible, pero México tiene que cambiar perspectiva, que es voltear a ver a la iniciativa privada como un mecanismo de salida”.