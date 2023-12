Incapaz INM de contener a migrantes en la frontera

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que están custodiando el bordo no han podido dispersar a migrantes que siguen cruzando el río Bravo para entregarse a las autoridades norteamericanas en su enojo al ver que ellos no representan autoridad y cruzan ante su mirada, les echan encima el carro tipo “razer”, sin importar que entre la gente iban niños pequeños.

Además, ante su incompetencia de contención, evidenciada ante algunos medios de comunicación, se acercaron a hacer acusaciones a reporteros y fotógrafos de incitar a los migrantes a cruzar el río Bravo, cuando todos saben que el migrante viene con la meta entrar a Estados Unidos, sin importar lo que tengan que soportar.

“Nada más les digo que no pueden entorpecer nuestro trabajo, segundo, no pueden estar utilizando esto (cámaras, micrófonos y celulares) y es Federal, sí sabían o no?...entonces no pueden estar haciendo esto, le voy a pedir que se retiren”, gritó una de las agentes a los medios de comunicación que cuando se dio cuenta que estaba siendo grabada y se le preguntó su nombre, inmediatamente se retiró a bordo de una troca blanca del INM.

Igualmente, el agente que señaló que fue un fotógrafo el que instó a los migrantes a correr, no se identificó y se retiró del lugar.

En una hora fueron aproximadamente cinco grupos de entre 20 y 30 personas los que cruzaron ante sus ojos y trocas, aunque los persiguen echando los carros y trocas encima, las personas en contexto de movilidad no se detienen.

Otra cosa muy evidente que dejan ver estos agentes del INM es que cuando observan algunos carros, trocas o motocicletas de procedencia dudosa que van por el bordo del río, nunca los detienen, incluso se dispersan para abrirles paso.

En meses pasados el Comisionado del INM Francisco Garduño, indicó que todos sus operativos son enfocados al resguardo y protección de migrantes.

Sin embargo, el grupo de agentes del INM al tratar de amedrentar a migrantes tratando de atropellarlos dejan en duda, la palabra del titular del instituto.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez