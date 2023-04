Presentan cargos contra funcionario del INM por tragedia migrante

Antonio N, director de Control y Verificación Migratoria del INM del Instituto Nacional de Migración (INM), compareció ante el juez federal que sigue la causa penal 236/23, por los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en la estancia provisional que se ubica en la avenida Lerdo y Rivas Guillén, en la zona centro.

Fue en punto de las 10 de la mañana que inició la audiencia de formulación de cargos en contra de Antonio N, acusado del delito del ejercicio indebido del servicio público.

El Ministerio Público Federal presentó como pruebas en contra del funcionario testimonios de personas que estaban en ese sitio cuando se registró el siniestro, además de un dictamen de Protección y las declaraciones de elementos de Bomberos. Y un organigrama en donde se comprueba su cargo dentro del Instituto.

Estableció el Ministerio Público Federal, que Antonio N, no hizo lo correspondiente para mantener el buen estado las instalaciones, además de no brindar el apoyo a los afectados.

Entre las pruebas también está un video donde aparece un agente de migración, pero que no hizo nada para ayudar a los migrantes detenidos en ese momento.

Abogados defensores de Antonio N. solicitaron al juez que se amplíe el termino jurídico de 144 para definir la situación, por lo que se decretó que la medida cautelar y no prisión preventiva como los otros acusados.

Por otro lado, el imputado al salir del edificio que alberga los juzgados federales, solo dijo que desde el primer momento que ocurrieron los hechos ha estado apoyando a las víctimas.

Agregó que no podía decir nada, hasta el momento, porque se encontraba en un proceso penal, era todo lo que podía declarar a los medios de comunicación.

Será el próximo martes cuando acuda nuevamente ante el juez para seguir con el proceso de vinculación o no, por el delito que le señala el MPF.

Por otro lado, se informó que la audiencia de vinculación o no a proceso por parte del ahora ex delegado estatal del INM, Salvador G. G., fue pospuesta para este sábado, pero no se dijo el motivo.

Como es del conocimiento en dicho lugar se registró un incendio que terminó con la vida de 40 extranjeros que eran procesados para su deportación registrándose además de 27 lesionados.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez