Incrementan seguridad en la frontera contra el cruce de migrantes

La Guardia Nacional de Texas sigue expandiendo el resguardo de la frontera colocando malla ciclónica y reja, según datos que les han proporcionado a los migrantes se planea este lunes llegar hasta el punto 27 y continuar hasta tapar el 36, lugar donde está "el hueco", cruce ilegal que han encontrado los migrantes y que para muchos es una segunda opción de alcanzar su destino.

No obstante, conservan una esperanza de ser aceptados en Estados Unidos, ya que han escuchado por autoridades estadounidenses que este martes 27 se elimina el Título 42.

El Paso Extendería El Paso Declaratoria de Desastre por crisis migrante

"El que Estados Unidos ponga rejas y alambre de púas en el bordo fronterizo, solo nos hace más fuertes, después de todo lo que hemos pasado, eso que ponen no es nada", opinó Andrés, venezolano que observaba como se instalaba la reja. Con tristeza e incertidumbre, personas de Honduras y Venezuela observan el despliegue de reja en el bordo, que ha crecido hasta el área de El Chamizal, comentan que en su mayoría están enterados de la ubicación del "hueco" (punto 36), aunque ya está muy resguardado por elementos de la Patrulla Fronteriza, saben que hay momentos en los que se puede cruzar.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

"Ayer iba a cruzar, pero apenas pasó el primero y se llenó de policías, uno de ellos me dijo, no cruces, espera a mañana (hoy martes), Dios quiera que nos abran la frontera para no tener que buscar esa alternativa ilegal", comentó un hondureño que llegó ayer a Ciudad Juárez y de inmediato fue a conocer "el hueco".

Camionetas blancas trasladan a personas norteamericanas, que son las que se encargan de instalar la protección, seguidos por soldados y una máquina que carga la gran cantidad de rejas.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

El pasado martes 20 de diciembre, el bordo fronterizo por donde cruzaban miles de migrantes diariamente, amaneció resguardado con alambre de púas y militarizado por la Guardia Nacional de Texas.

Esto propició que el ingreso de personas que buscan asilo político fueran por una de las puertas del muro, ubicada a la altura de la avenida Francisco Villa, sin embargo, quien quiera hacer la fila para su procesamiento, ahora tiene que ingresar donde vaya terminando la malla que ya alcanzó más de dos kilómetros y medio de largo.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

El gobernador de Texas, Greg Abbot, desde hace meses buscaba la militarización de la frontera, fue hasta este diciembre que lo ha logrado, iniciando desde la calle Antimonio y con prospectiva de cubrir el punto 36 del muro.

A través de su página oficial, el gobernador de Texas, ha informado que tiene un despliegue de aproximadamente 600 elementos militares de la Guardia Nacional, para evitar los cruces irregulares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En contraste a eso, la Patrulla Fronteriza, sigue recibiendo a migrantes que recorren la deriva del río Bravo para tener un encuentro con autoridades norteamericanas para solicitar asilo político y poder cumplir su sueño de trabajar en Estados Unidos.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez