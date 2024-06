Incrementan un 242% agresiones sexuales contra las mujeres en Juárez

Desde el inicio de ese 2024, cada mes ha ido en incremento la estadística de abuso sexual y violación contra niñas, adolescentes y mujeres en Ciudad Juárez. La Red Mesa de Mujeres lleva un seguimiento puntual a cada uno de esos casos,. así como de feminicidio, trata de personas y otros tipos de violencias; lo alarmante es el incremento de un 242% en los casos de abuso sexual hacia la mujer de enero a mayo de este año.

El abuso sexual se determina como todo el contacto y/o actividad sexual entre una menor, adolescente, así como mujer adulta y una persona - sobre todo de sexo opuesto - que ejerce una posición de poder sobre ella, sin que dé su consentimiento o que se valga de amenazas, violencia física, psicológica o con su consentimiento por medio de engaños.

La agresión sexual comprende la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno, está considerada como una de las agresiones más violentas contra la integridad física, psicológica y emocional. Cuando esto se llega a manifestar, vulnera el derecho a la paz, a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social y por supuesto a una vida libre de violencias.

Por otro lado, la violación es coito sexual forzado y no es necesario que la fuerza sea física, donde el/la agresor/a domina a la víctima físicamente; puede incluir la coacción psicológica, así como las amenazas de hacerle daño a la persona o a un/a ser querido si no accede al sexo no deseado.

En estos temas, Red Mesa de Mujeres dio a conocer que en el mes de enero, 48 mujeres sufrieron abuso sexual, de las cuales 33 son menores de 18 años y 26 víctimas de violación, de las cuales ocho son menores de edad.

Durante el mes de febrero tienen contabilizadas 54 víctimas de abuso sexual, de las cuales 33 son menores de edad; en sus registros están 38 víctimas de violación y de estas 23 tienen menos de 18 años.

Para el mes de marzo, dentro de la organización brindaron apoyo a 61 mujeres por abuso sexual, de estas, 40 tienen menos de 18 años y seis tienen más de 45 años de edad; por otro lado, se tiene a 71 víctimas de violación, de las cuales 44 son menores de 18 años y seis tienen más de 45 años.

En abril, denominado el mes de las infancias, Red mesa de Mujeres recibió a 72 víctimas de abuso sexual, de las cuales 17 son menores de 12 años, 20 tienen de 12 a 17 años, 32 tienen un rango de 18 a 49 años y tres cuentan con más de 50 años; 51 fueron atendidas en el tema de violación, ocho cuentan con menos de 6 años; seis están entre 6 a 10 años, 17 entran en el rango de 10 a 17 años, cinco cuentan con 18 a 44 años y cinco más de 45 años.

Finalmente, en el mes de mayo, la organización sin fines de lucro dio a conocer que apoyaron a 79 mujeres por abuso sexual, de estas, 12 de ellas tenían de 0 a 9 años de edad, 36 estaban en el rango de 10 a 17 años; por violación prestaron ayuda a 89 féminas, de las cuales 18 cuentan con 9 años o menos y 34 cubre de los 10 a los 17 años de edad.

Diferentes estudios revelan que en promedio, un 65 por ciento de los agresores eran conocidos de la familia y de estos el 80 por ciento tenían un vínculo familiar o de cercanía con la persona agredida. Los vínculos emocionales entre el agresor, la persona violada y su familia favorecen el encubrimiento y la falta de denuncia.

Existen otros factores que favorecen la no denuncia, tales como la carencia de redes sociales que apoyen en estas circunstancias, así como el estigma de que son objeto, y la violencia de otro tipo que sufren en los servicios de salud y en los de impartición de justicia cuando son tratadas como culpables de inducir la agresión sexual; esto se le conoce como revictimización.

Las organizaciones de la sociedad civil como Red Mesa de Mujeres, Vivir sin Violencia, Casa Amiga Esther Chávez Cano y otras, piden a las mujeres no quedarse calladas y realizar la denuncia ante las autoridades, todas ellas brindan apoyo y seguimiento.

