Incremento de la violencia pone en alerta a empresarios juarenses

Ciudad Juárez.- Luego de los hechos violentos que se ha registrado en la ciudad en los últimos días, el presidente de Canacintra Juárez, Jesús Manuel Salayandía Lara, señaló que hay preocupación por el incremento en la violencia como hace mucho no se veía, por lo que se necesita alguien a la altura de la situación para la siguiente administración.

“Recordemos que por el 2008 la economía se cayó cuando la inseguridad se nos fue de las manos, no podemos permitir que esto nos vuelva a pasar”, enfatizó.

Expuso que los nuevos gobernantes deben de tener bajo del radar porque si se mantiene la inseguridad en la ciudad, van a ahuyentar todo lo que implica la generación de empleos y eso preocupa al sector empresarial, ya que todas las inversiones que puedan llegar se van a parar.

FOTO: Jesús Manuel Salayandía, presidente de Canacintra / Luis Torres | El Heraldo de Juárez

“Para nosotros es muy importante, es el encargad de seguridad pública, últimamente ha habido mucha cuestión de inseguridad por todos lados, hemos visto decesos por cuestiones de violencia que nos está preocupando mucho, ahorita estamos viendo un incremento en la violencia como hace mucho no la veíamos y se necesita a alguien a la altura de la situación”, sentenció.

Indicó que el tema de seguridad debe estar dentro de las prioridades de la agenda del nuevo gobierno tanto municipal como estatal, ya que, si no lo ven de esa manera, las inversiones se van a parar nuevamente.

“Si así ya nos han tenido catalogados como una ciudad violenta, imagínate cuando pasa eso de que vuelve la violencia otra vez, vuelven los mensajes de Estados Unidos de que no vengan a la frontera y eso hace que gente en sus corporativos de la maquila que digan; no pueden ir a Juárez o si vengan a Juárez, pero se quedan en El Paso, toda esa economía que pueda quedarse aquí pues no, los hoteles vacíos porque se quedan en El Paso”, enfatizó.