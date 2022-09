Informe de AMLO dejó inconformes a empresarios de Juárez

La Iniciativa Privada consideró muy pocas o nada las acciones concretas que ha tenido el gobierno federal en esta frontera, luego del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacaron que más que un informe triunfalista la exigencia es que se atiendan los rezagos y la necesidad real de la ciudad.

“A nivel federal no se ve nada, pura saliva, (se ha gastado más el tiempo en polémicas que en trabajar) así es y en polarizar a nuestro pueblo”, expresó Rogelio Ramos, presidente de Canaco.

José Mario Sánchez Soledad, presidente de Coparmex, resaltó que la exigencia es que se atiendan los rezagos y la necesidad real de la ciudad.

“Ahorita los gobiernos se les tiene que tener la exigencia y la demanda de que sean verdaderamente solucionadores y proveedores de la solución de los problemas que tenemos y que son su responsabilidad”, dijo Sánchez Soledad.

“(A nivel federal) tenemos sobre todo los temas de energía, la Comisión sigue con la tardanza, el SAT, 4, 5 ó 6 meses para obtener un RFC, a pagar impuestos, la exigencia tiene que ser que atiendan los rezagos y la necesidad real de la ciudad, no lo que quieren atender nada más”, agregó.

Jorge Bermúdez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, consideró que del Gobierno Federal en lo que respecta a obras no se han visto.

“Que obra hizo el Gobierno Federal, yo que sepa así fuerte no, el Estado coordinado con el Fideicomiso de los puentes que creo ha tenido más recursos y se han aplicado en Juárez, junto con Gobierno del Estado y el Municipio, ahí sí, pero de la Federación, salvo que me este equivocando o no tenga el dato, hemos tenido visitas y una cantidad de promesas muy grandes”, expresó Jorge Bermúdez.

“Pero no veo obras tangibles en hechos, salvo que me equivoque”, finalizó.