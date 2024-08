Inicia hoy operaciones el Hospital Regional No. 2 del IMSS en Juárez

El nuevo Hospital General Regional número 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), iniciará este lunes operaciones, con diez consultorios y citas, que ya habían sido agendadas con especialistas.

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum realizaron el pasado viernes un recorrido por este hospital para ver los avances.

De acuerdo con la información del IMSS, este hospital contará con 260 camas, 34 especialidades médicas y 21 servicios de atención.

Ahí atenderán a 315 mil 475 derechohabientes derivados paulatinamente de las Unidades Médicas: No. 42, No. 40, No. 37, No. 54 y No. 55. Beneficiará a la gente de Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.

La institución detalló que en estas instalaciones se contará con 34 especialidades médicas, entre las que destacan algunas de Tercer Nivel: Hemodinamia, Cardiología, Genética, Pediatría, Neurología, Ortopedia y Traumatología, Oncología Médica y Quirúrgica; así como 21 servicios de atención.

Entre las especialidades destacan: Oncología Médica, Hemodinamia, Neurología, Alergias e Inmunología, Cardiología, Genética y Gastropediatría.

Además de Endocrinología pediátrica, Pediatría Médica, Neurología y Neurología Pediátrica,Oftalmología, Ortopedia y Traumatología, Clínica del Dolor, Oncología pediátrica, Hematología,Radioterapia,Reumatología, Geriatría, Neurología, Otorrinolaringología, Cardiología Intervencionista, Oncología Quirúrgica, Urología, Nefrología, Gastroenterología, Medicina Interna, Angiología, Cardiopediatría, Trasplantes, entre otras.

Actualmente, cuenta con un total de 861 equipos, de los cuales destaca equipo médico de alto impacto, que sustentan el funcionamiento y la seguridad de los pacientes hospitalizados, entre los que destacan: resonancia magnética, tac 64 cortes, mastógrafo digital con estereotaxia, angiógrafo manoplanar, unidad radiológica y fluoroscópica digital con telemando, aspirador ultrasónico, ultrasonografo, ortopantomógrafo, esterilizadores, láser quirúrgico, unidades radiológicas portátiles, mesas quirúrgicas avanzadas, entre otras.

Nota: El Heraldo de Juárez