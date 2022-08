Inicia por fin a operar el Juárez Bus

Gabriel Valdéz, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en compañía de Óscar Ibáñez, representante de la Gobernadora Maru Campos, oficializaron el inicio del Juárez Bus que iniciará recorridos del Aeropuerto hasta las Américas.

Con un breve recorrido a bordo de los camiones, se dio la explicación de los recorridos, costos, abordaje, inclusión y detalles.

En el tema de inclusión, Gabriel Valdéz, explicó que este tipo de transporte tiene apoyo para personas que tiene algún problema motriz o debilidad visual.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

En todos los paraderos se cuenta con una pequeña bocina que servirá para las personas débiles visuales, con dos tonos se indicará cuando les toca pasar o detenerse.

Para la entrada del paradero hay una rampa, por la que pueden subir personas en silla de ruedas o invidentes.

También se marca el camino hasta la entrada del autobús con guías podotáctiles de color amarillo, esto está en todas las estaciones que componen la ruta.

Juárez ¡Qué siempre no! Sigue el Juárez Bus sin iniciar servicio

Las estaciones contarán también con pantallas donde se estará mostrando el recorrido en tiempo real de los camiones que tendrán GPS, también se podrá seguir a través de una aplicación para el celular.

Para el sisma de cobro habrá maquinas a través de las cuales se podrá hacer la recarga de las tarjetas, en esta fase de operación del BRT II y por el momento, los choferes de los camiones serán los encargados de vender las tarjetas que tendrán un costo de 50 pesos, 26 del plástico y 24 pesos sobrantes para tres viajes, aunque en esta fase de ajuste será gratis.

“Si la persona no trae o en ese momento no puede comprar la tarjeta, no se va a negar el servicio, pero no significa que va a ser gratuito, sólo que en este momento mientras no esté funcionado la máquina de cobro, la cual aceptará múltiplos de 20, 50 o 100 pesos”, comentó Valdéz.

Actualmente, será de 15 minutos la frecuencia con la que estarán circulando los camiones, iniciará a partir de las 5:00 hasta las 22:00 horas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Se irán haciendo ajustes con frecuencia y pasajeros, incluso, estamos corrigiendo algunos trabajos, recomendamos mucho que se respeten los cruces peatonales al igual que los guiadores, ya que los semáforos están sincronizados con los cruces, ya se ha visto una mejora en los retornos”, comentó el secretario de SDUE.

Añadió que cuando se llegue al 50 por ciento de la flota de camiones, se contará con 18 articulados, de los cuales ya hay dos.

“No se arranca con toda la flota porque no es costeable traer camiones vacíos, pero de aquí a seis meses tenemos que tener completada con los 18 articulados, de aquí a seis meses deberá haber siete articulados circulando” adelantó Gabriel Valdéz.