Inspectores de Gobernación presuntamente extorsionan a bares en Juárez; piden investigación

El dirigente de Ciudadanos Unidos en Ciudad Juárez, Francisco Aguirre externó que por lo menos son 80 terrazas, bares y negocios dedicados al entretenimiento nocturno, los que han sido objeto de extorsión por parte de inspectores de Gobernación que se llevan más de 700 mil pesos por semana. Locatarios explicaron que los inspectores se dirigen a los dueños de los bares y les solicitan de 5 mil a 10 mil pesos por semana a cada uno, de lo contrario, amenazan con buscar motivos que impliquen la clausura de bar o terraza.

Por ello, Aguirre exigió al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña que abra una investigación en contra de los inspectores de Gobierno del Estado para que vea el grado de corrupción que existe, ya que cada semana vienen de la ciudad de Chihuahua a Juárez a extorsionar a bares, centros nocturnos y terrazas-jardín.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo, somos gente de trabajo, somos empresarios que a eso nos dedicamos y lo único que queremos es que vengan a trabajar, pero no a extorsionar y que venga él personalmente (Santiago de la Peña) y dé la cara, porque yo necesito los nombres de esos agentes para darle un seguimiento y hasta donde tope”, sentenció.

Aseguró que los agentes de Gobernación del Estado de la ciudad de Chihuahua son los que vienen a extorsionar a los negocios que se dedican a la venta y consumo de bebidas embriagantes y que operan de manera legal.

“Ya basta que a Ciudad Juárez lo quieran tratar con la punta de la bota, no señor, no se equivoque señor, aquí en Ciudad Juárez pedimos respeto y siempre hemos trabajado y hemos sacado las cosas adelante, lo esperamos en Ciudad Juárez para demostrarle la bola de extorsiones que traen sus agentes”, enfatizó.

Francisco Aguirre está pidiendo una reunión el secretario general de Gobierno del Estado para que vea la realidad y que no sienta que es una cosa personal, sino que es una situación de todos los negocios establecidos en Ciudad Juárez.

Aseveró que los inspectores de la capital del estado vienen a Ciudad Juárez solamente a extorsionar y no lo dice solo Francisco Aguirre, por eso, pide se abra una investigación para que vean a todos los negocios de bares, antros y las más de 80 terrazas de cuánto les está poniendo la extorsión.

Indicó que estos establecimientos les están pidiendo de 5 mil a 10 mil pesos por semana por cada uno, de lo contrario, amenazan con buscar la manera de cómo clausurar sus negocios.

Señaló que tiene más de una semana solicitando al representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, los nombres de los agentes (inspectores) de Chihuahua, porque fue a la Fiscalía General del Estado a tratar de poner la denuncia, pero no se la aceptaron porque mientras que no lleve los nombres completos de los agentes, no le aceptan la denuncia.

Estos señalamientos del representante de la agrupación Ciudadanos Unidos se dan luego que la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, informara que a partir del pasado lunes se realiza la renovación de inspectores y del encargado de la oficina de gobernación Zona Norte.

La encargada de la oficina será Juana Ramona García García y en próximos días cuando se anunciará al nuevo titular.

Lo anterior, luego de una reunión de análisis realizada al interior de esta dependencia estatal por instrucciones del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, representado por el subsecretario de Gobernación, Salvador Caballero Ramírez, quien fue el encargado de instrumentar los ajustes en la oficina de Gobernación.

Dichos movimientos se dan con el objetivo de fortalecer las acciones que, desde esa dependencia, se realizan para garantizar la correcta aplicación de la ley en los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas.

