Tramitan amparo para detener extracción en mina de Samalayuca

Ciudad Juárez.- La agrupación “Poder Ciudadano” también cuenta con un amparo, el cual se otorgó una suspensión definitiva por el juzgado Sexto de Distrito para detener el proyecto de extracción de cobre a cielo abierto en el poblado de Samalayuca, a parte del juicio de amparo que promovió la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), destacó el representante jurídico de la asociación, Sergio Rivera.

“Cuando se tramita un juicio de amparo serio, con uno solo tiene usted para suspender cualquier acto de autoridad que se reclame, no es la cantidad de amparos que pueda presentar como 300 amparos, pero sin materia que no sirven de nada”, dijo.

Expuso que presentó el año pasado un juicio de amparo a nombre de Ciudadanos al Frente representada por José Luis Olivas Salgado, donde aproximadamente el mes de agosto de 2020 se otorgó una suspensión definitiva -no provisional- por el juzgado Sexto de Distrito.

El juicio de amparo es 119/2020-III radicado en el juzgado Sexto de Distrito con sede en Ciudad Juárez Chihuahua.

El abogado Sergio Rivera mencionó que otra organización presentó un juicio muy similar y que el juzgado Cuarto de Distrito lo acordó, pero seguramente lo va a acumular con la que presentó Poder Ciudadano.

Los actos que se reclaman son los mismos tanto de la asociación Poder Ciudadano como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por lo que seguramente el juzgado Cuarto de Distrito lo va a acumular, bajo los argumentos que la mina no cumplió con los requisitos esenciales del Gobierno Federal Mexicano, así como la posibilidad de un daño permanente a los manos acuíferos.

Según un comunicado de MCCI, fue un Juez de Distrito en Chihuahua, quien ordenó el pasado jueves 25 de febrero de 2021, detener el proyecto minero.

Lo anterior, con motivo de un juicio de amparo interpuesto el año pasado, el cual no se había resuelto, pero que ahora el Juez habría decidido otorgar la suspensión definitiva del desarrollo minero hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio promovido.

La empresa Samalayuca Cobre, S.A. de C.V. (financiada por la empresa canadiense VVC Exploration Corporation) pretende construir y operar una mina que podría generar daños catastróficos al ecosistema y al abastecimiento de agua en el norte de Chihuahua, subrayó en el escrito fechado el 1 de marzo de 2021.

El representante jurídico de Poder Ciudadano explicó que una cosa es el expediente de incidente de suspensión donde está una suspensión definitiva para que la mina no pueda operar y la resolución de fondo que es la sentencia definitiva, todavía no se puede llevar a cabo porque aun no se notifica a la empresa canadiense a través del Consulado de México en Ontario Canadá.

La empresa matriz de Samalayuca Cobre tiene su domicilio en Canadá, por lo que el juez de Distrito le notifique a esa empresa tiene que hacer un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores quien lo manda a la Embajada de México en Canadá y luego se notifica a la empresa minera cosa que a la fecha no sucede.

Poder Ciudadano presentó ante un órgano de control constitucional del Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo colectivo donde el juez Cuarto de Distrito del Decimoséptimo Circuito en el Estado de Chihuahua, en el expediente No. 10/2020-II-B.

José Luis Olivas Salgado, presidente de la asociación civil, comentó que con este amparo no podrán hacer operaciones de la mina hasta que se revise la constitucionalidad de las concesiones, autorizaciones, licencias de exploración, explotación, beneficio, inscripciones cartográficas registrales y dictámenes de impacto ambiental en materia minera de las autoridades federales, estatales y municipales señaladas como responsables.

Ismael Villagrana, habitante del poblado de Samalayuca señaló que la mayor parte del pueblo no acepta que se abra la mina de cobre por el peligro de contaminación que existe para todo el sector.

Aseguró que los pobladores temen que con la explotación de la mina, se puede contaminar el agua y el aire porque estaría a cielo abierto, por lo que emitiría muchos gases tóxicos que pondría en riesgo a los habitantes.

Comentó que desde el año pasado que estuvo el presidente López Obrador en la frontera, no se ha hecho nada de operaciones en la zona minera de cobre en Samalayuca, ya que el presidente dijo en aquel entonces que; lo que el pueblo decidiera, por eso se paró la construcción de la mina, por lo que espera que la suspensión de la mina sea definitiva.

