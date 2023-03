"Jamás me he expresado de esa manera"; Salayandia niega acusación de misoginia

“Eso jamás y realmente reprobado, jamás me he expresado de esa manera con nadie y menos con las mujeres, tendré muchos errores humanos, pero eso no”, declaró Jesús Manuel “Thor” Salayandia, expresidente de Canacintra.

Esto en una entrevista realizada por un medio de la localidad, en relación con la acusación de misoginia por parte de Claudia García, quien fue candidata al cargo de presidenta del organismo.

Juárez Salayandia evita dar declaraciones sobre acusación de misoginia de Claudia García

“Ella no sé que le molestó, pero no es así, no soy de esa manera, te lo diría, no va por ahí”, le mencionó a la conductora.

Claudia García declaró en pasados días: "lo que me motivó a impugnar la elección fue como se expresó Salayandia hacia mi persona, es un misógino".

"Un punto que me llamó la atención fue donde el señor Salayandia se expresa a mi persona como la ´señora del parche´, que está haciendo mucha grilla", detalló García.

El pasado viernes “Thor” Salayandia manifestó que la planilla que encabezó García y no ganó, estaba en todo su derecho de impugnar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Es su derecho y otra, no podemos decirles que no, es lamentable que se sientan inconformes por algo que ya se dio, yo soy muy cuidadoso de las formas", dijo.