Vehículo de Africam Safari llegaría por Benito hoy en la noche a Juárez

Esta tarde, Ana Félix, representante del Consejo Ciudadano Somos Su Voz, confirmó a El Heraldo de Juárez que el vehículo que trasladará a la jirafa Benito a Puebla, estará llegando esta noche a esta ciudad.

“Mira lo único que tengo por parte de Gobierno del Estado, la información es de que llegan hoy en la noche con el vehículo de Africam Safari", mencionó la activista.

“Entonces lo más seguro es que durante el transcurso de la mañana los que vienen me imagino que harán un análisis de la jirafa, si está en condiciones y cómo la ven y si la pueden transportar”, añadió a la información.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Pero con todo el relajo que trae Profepa que no ha dado un comunicado oficial y que está viendo que Gobierno del Estado pague las multas, nosotros decimos que el lunes o martes probablemente se esté yendo la jirafa de aquí”, resaltó Félix.

En torno a todo esto, todos los integrantes de Somos Su Voz, han recomendado no generar mucho bullicio a Benito en donde actualmente habita.

-¿Se tiene contemplada algún evento o dinámica como despedida?

“De manera formal, sí, estamos esperando a que nos den ya oficialmente hora y día, para organizar la despedida”, aseveró Félix.

-Como seria la despedida para la jirafa?

“Estamos pensando en una valla humana, a lo largo de la Tecnológico que incluya flores y pancartas de cartulina, de material reciclable, para el final las flores ir a depositar al lugar donde esta enterrado Modesto y el lugar que está dejando Benito”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

-¿Algunos Benito Lovers están organizando llevarle mariachis, están ustedes dentro de la organización?

“Fíjate que no se está en nuestras redes pero nosotros no estamos de acuerdo que lleven ruido, porque eso fue parte de la lucha por qué Benito esta en un lugar donde había demasiado ruido, eso no es viable, nosotros lo único que haremos es el acto de presencia, flores, convocar a la ciudad si quieren acompañarnos hacer esa valla humana”, concluyó la representante del Consejo Ciudadano Somos Su Voz.

Publicado en: El Heraldo de Juárez