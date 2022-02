Niegan licencia a joven discapacitado por considerarlo "un peligro para la sociedad"

Este lunes, el ciudadano Gerardo Mares, quien tiene discapacidad auditiva, se manifestó al interior de Pueblito Mexicano, pues fue señalado de ser “un peligro para la sociedad” al querer sacar la Licencia de Conducir.

Mares, quien acudió acompañado de un intérprete de señas, señaló que el pasado jueves se sintió menospreciado por su discapacidad, además de que en su licencia de conducir le pusieron muchas restricciones, las cuales le parecen injustas.

Me pusieron muchas barreras, como por ejemplo que no puedo conducir a más de 60 kilómetros por hora, yo también quiero viajar. También siempre tengo que andar con un acompañante, eso no es justo Expresó

El joven, solicita que se trate de manera incluyente a las personas con alguna capacidad diferente. “Yo ya estoy cansado de esta discriminación, el jueves estuve de 9:00 a 3:00 de la tarde, me sentí cero incluido, con mucha discriminación”, expresó.

Mares, presentó su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de quien esperará la recomendación para poder proseguir.

FOTO: Manuel Sáenz | El Heraldo de Juárez

Al lugar también lo acompañó Nacho Díaz, secretario ejecutivo del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación, quien le ha brindado asesoramiento y acompañamiento.

Queremos buscar la manera de sensibilizar a los servidores públicos y a la población para que no sigamos cometiendo este tipo de situaciones y sigamos avanzando en la búsqueda de una sociedad más igualitaria Expresó

Asimismo, expresó que aunque cada vez es mayor el número de personas que se interesan en alzar la voz, aún hay trabajo por hacer, ya que se han tenido que atender casos por discriminación por discapacidad motriz, visual y auditiva, así como también hacia grupo indígenas y a la comunidad LGBT.

Finalmente, mencionó que orientan y apoyan a las personas para que el acto de discriminación pueda ser sancionado. Los interesados pueden acudir a la Presidencia Municipal, en la planta baja o bien, al número telefónico 656 244 82 47.