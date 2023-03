Juarenses esperan a AMLO con pancartas y banderas en el aeropuerto

Un grupo de aproximadamente 40 personas con banderas en color blanco con la leyenda de Morena, mantas y cartulinas, se encuentran al exterior del aeropuerto esperando a que Andrés Manuel López Obrador llegue a Juárez.

Sobre la banqueta y el carril de extrema derecha están apostados los juarenses que llegaron en por lo menos cuatro camiones.

La panamericana, en este tramo consta de cuatro carriles, mismos que se redujeron a dos pasadas las 11:00 horas, a pesar de pedirle al contingente solo ocupar la banqueta y un solo carril.

Pocos elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano están al exterior a pie, abordo de las unidades hacen recorrido por lo menos 15 elementos.

Justo metros antes de la puerta de salida de las pistas, personas de Morena trajeron comida a los juarenses que trajeron a recibir a López Obrador.

Lamentablemente no alcanza para todos, por lo que no corrieron la voz, para que no dejaran la formación que mantienen desde hace unos 40 minutos.

Mientras unos ingieren alimentos, adultos mayores reflejan cansancio y sed, ya que ni lo botellas de agua les hicieron llegar.

Cabe resaltar que han llegado por lo menos siete unidades de transportes Senda Citi, se desconoce si traen más personas de diversas colonias.

