Juárez presenta tasa de 0.59 extorsiones: México Evalúa

Para el año 2020, Ciudad Juárez, Chihuahua, registró una tasa de 0.59 extorsiones por cada 10 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 6.26, evidenció “México Evalúa” con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El organismo entrevistó a víctimas de extorsión, perpetradores y funcionarios públicos de seguridad, y los complementaron con una encuesta de victimización que contempló una muestra de 380 microempresarios, esto a fin de identificar medidas o prácticas institucionales que permitieron darle vuelta al problema.

Del estudio “Impuesto Criminal: Extorsión empresarial en Ciudad Juárez” se derivan recomendaciones de política pública que puedan ser adaptadas en otros contextos similares del país para contener este delito.

Para autoridades, son combatir la corrupción policial para evitar la colusión; fortalecer la Unidad de Antiextorsión Empresarial; concentrar inteligencia y prevención en PYMES; diseñar protocolos estandarizados para protección a empresarios afectados en caso de amenazas Incentivar la denuncia, garantizando la seguridad de las víctimas; y promover ministerios públicos móviles y especializados en extorsión.

Mientras que las para empresas, las recomendaciones son: no dejar documentación o correo en áreas de acceso público; no dar información confidencial en persona o por teléfono; las mismas personas deben atender siempre las solicitudes de información; ser cuidadoso en la información que se comparte en redes sociales, buscadores de internet y/o bases de datos personales; y no utilizar rutas de entrega/transportación rutinarias.

“Si buscamos información más allá de los datos oficiales y usamos esos recursos para conocer mejor los retos a los que nos enfrentamos, estaremos en posición de diseñar acciones focalizadas que atiendan la dimensión local de la seguridad. Ciudad Juárez es una oportunidad”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.