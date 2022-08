"Jueves negro" habría dejado problemas psicológico en juarenses

Óscar Esparza, psicólogo y catedrático de la UACJ, opinó que los hechos ocurridos el jueves negro en Ciudad Juárez, si dejaron estragos y daño en las personas, pues experimentaron miedo y ansiedad.

El especialista explicó que cuando empezó el primer hecho de violencia, no hubo mucho impacto en las personas, pero al irse acumulando la gente experimentó trastornos psicológicos como miedo o ansiedad.

“Prueba de esto, es que desde el jueves en la noche se empezaron a vaciar las calles y el viernes cerraron los negocios, esto es síntoma de que sí afectó”, explicó el psicólogo.

Pese al encierro que se vivió, dijo que esto fue necesario para los ciudadanos, porque es la manera en que expresan el cuidado a su vida.

Manifestó que lo primero es sentir el miedo, luego la ansiedad y de ahí, buscar hacer todo lo necesario para salvar la vida, pero cree, que el viernes que ya no pasaron muchas cosas disminuyó ese sentimiento y la gente retomó la normalidad.

“Si no fuera Juárez, si fuera otro lugar donde no se dan tantos hechos de violencia, entonces la secuela de miedo y ansiedad, hubiera durado más días, aquí la gente ya sabe cómo funciona esto, la gente ya está habituada a este tipo de violencia”, opinó Esparza.

Recordó que en el 2008 la gente había experimentado hechos de violencia extrema, por lo que consideró, que la situación y realidad de vida en Ciudad Juárez hace que la gente se habitúe.

Finanzas Restaurantes, otra víctima de violencia vivida en Juárez

“La mayoría de la gente se protege y le afecta en el momento, pero ya saben que después de esos eventos no hay más violencia, entonces regresan a su vida normal”, contó.

Este suceso contado, para el especialista es normal, porque hay una desventaja de que no se elimine el miedo, pues la gente podría desarrollar padecimientos físicos.

“El cuerpo no puede permanecer tensado o en estrés por mucho tiempo, porque podrían empezar enfermedades cardiovasculares, la gente que vive aquí, ya sabe leer el ambiente y empiezan a tener más confianza”, dijo.

Otro impacto que se dio tras lo ocurrido, fue la circulación por redes de los videos que mostraban los hechos de extrema violencia, para el catedrático de la UACJ, el mostrar las imágenes tan gráficas, pueden causar cierta impresión en especial a los familiares directos, causando un daño fuerte.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Óscar Esparza dijo que el mostrar un video es la evidencia de lo ocurrido y mucha gente confirma de esa manera que es verdad lo que está sucediendo, y buscan la manera de prepararse para resguardarse, aunque muchas veces es morbo y curiosidad.

“No deberíamos tener violencia, ni mucho menos habituarnos a ella, la gente no debería pasar por estos hechos, que, aunque afecta de manera distinta, cuando la gente se siente mal o que le sigue afectando, es importante que vaya a algún terapeuta, sobre todo cuando batalla para salir de casa o no puede dormir, también ayuda a eliminar la preocupación el platicar con alguien y no quedarse con los sentimientos dentro, hay que hablarlo con alguien de confianza”, concluyó el psicólogo Óscar Esparza.