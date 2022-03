Lamenta padre de Esmeralda Castillo información falsa sobre paradero de su hija

Todo parece apuntar que aquella esperanza que una vez más cimbró el corazón del señor José Luis Castillo y su esposa, se ha ido disipando, luego de que resultara falsa la información de que su hija Esmeralda Castillo pudiera estar en Perú.

Y es que tras días de buscar y buscar para dar con la joven que hizo la denuncia en un enlace en vivo de Facebook, finalmente, lograron ubicarla con ayuda de un amigo del señor Castillo, confirmando que se trataba de una chica colombiana que vive en una comunidad de Perú.

Sin embargo, al tratar de obtener pruebas para confirmar está información, literalmente, la joven ya no respondió a las llamadas ni a los mensajes, siendo su novio quién la última vez habló con el señor José Luis Castillo.

En entrevista, el dolido padre dijo que lograron identificar a la joven con el nombre de Carolina Brooks, mientras que su novio dijo llamarse Federico Camargo, de profesión peluquero.

Juárez

En la plática que tuvo con Federico, este le dijo que sí, que su novia hizo la publicación, pero que él no sabía porque lo había hecho, quedando en hablar con ella para después regresarle la llamada y desde entonces ya no han podido localizarlos.

Triste, lamentó que todavía hubiera personas sin corazón, que jueguen con su dolor y el de las demás madres de mujeres desaparecidas pero “que así era esto” y el seguirá buscando a Esmeralda hasta encontrarla o hasta que Dios le quite la vida.

“Ve porque no quería apresurarme, porque no quería todavía hacer colectas ni nada de eso, algo en mi corazón me decía que todo esto era mentira”, dijo cabizbajo.