"Las autoridades no han iniciado con la búsqueda de mi hija", reclama madre de Fernanda Molina

"Las autoridades no han iniciado con la búsqueda de mi hija Fernanda Anahis Molina, por lo que es urgente que lo hagan antes de que pase más tiempo", dijo la madre de la jovencita que desde hace 15 días se encuentra desaparecida.

Entrevistada vía telefónica, Perla Vázquez, madre de Fernanda, dijo que por su parte ella sale todos los días a pegar las pesquisas y a buscarla por toda la ciudad, pero hasta el momento no ha tenido éxito en sus acciones.

Te puede interesar: Gestionará la SDHyBC apoyos para hijos de personas desaparecidas

Mencionó que las autoridades no han hecho mucho caso en la denuncia, ni siquiera han iniciado con la búsqueda.

“De hecho no se está buscando, yo no veo avances de nada, lo que me interesa es que comiencen con la búsqueda, ahorita nada más se la han pasado pegando pesquisas, a mí me interesa revisar cámaras de la ciudad, que salgan a buscarla”, expresó la madre de Fernanda.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Agregó que no le han dado cita para reunirse con el fiscal César Jáuregui, estaba prevista para el pasado miércoles pero se suspendió, por lo que ahora le dicen que posiblemente sea la semana que entra. "Solo estoy esperando que me hablen para decirme la hora y si es Chihuahua o en Juárez", añadió la señora Perla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Como es del conocimiento de la ciudadanía, Fernanda Anahis Molina Vázquez, jovencita de 18 años de edad, abordó un camión en el poblado de Saucillo que la trasladaría a esta frontera.

Juárez Familiares de personas desaparecidas buscan reunirse con Maru Campos y Jáuregui

Agregó Perla, que ella estuvo pendiente en la Central camionera para recogerla, pero no llegó a Juárez, no se sabe en dónde se pudo haber bajado. Dijo que la última vez que habló con ella es cuando ya estaba en el autobús.

Perla Vázquez, suplicó que las autoridades no estén de brazos cruzados e inicien con la búsqueda de su hija que ya tiene 15 días desaparecida.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez