"Leyes migratorias serán igual de estrictas con el Título 8": Patrulla Fronteriza

Agentes de Customs and Border Protection y Homeland Security están promoviendo un video para que los migrantes no sean víctimas de los criminales que los engañan mintiendo sobre las leyes migratorias de Estados Unidos.

"Los criminales se aprovechan de los migrantes, mienten sobre las leyes migratorias de los EE.UU. y sobre los peligros del viaje. Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general o razones económicas", informaron a través de su página oficial de Facebook U.S. Customs and Border Protection.

En el video informan que hay personas alrededor del mundo están huyendo de sus países por el hambre, violencia, represión política, pobreza y falta de oportunidades.

La mayoría de estas personas que salen en busca de un mejor bienestar, piensan en un asilo político en Estados Unidos.

Las redes criminales se aprovechan de esa desesperación para atrapar a los migrantes, sin embargo, esconden los peligros de emigrar de manera ilegal para fines lucrativos de sus redes criminales.

Customs and Border Protection aclara que la frontera de Estados Unidos no está abierta para la inmigración ilegal:

"Las leyes migratorias de Estados Unidos siguen vigentes y siguen siendo estrictas aún con el fin de la orden de salud pública Título 42", indicaron en el video.

Explicaron que el Departamento de Seguridad Nacional simplemente regresa a hacer cumplir las leyes de migración bajo el Título 8.

El Título 8 impone consecuencias criminales y sobre oportunidades de inmigración en un futuro.

Incluye órdenes de deportación, una prohibición de cinco años para volver a entrar a Estados Unidos y encarcelamiento criminal para quienes intenten entrar al país repetidamente.

"La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos trabaja todos los días para proteger la frontera usando cámaras y tecnología de vigilancia aérea para detener a las personas que intenten cruzar la frontera de manera ilegal", aclararon.

Para mayor información puede visitar el siguiente link: www.dhs.gov/leyesmigratorias

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez