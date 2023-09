Llega Policía Estatal de Texas al puerto Guadalupe-Tornillo; esperan más retraso en embarques

Nora Yu, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó que desafortunadamente el Trooper (Policía Estatal de Texas) ya llegó al puerto Guadalupe-Tornillo, por lo que se espera mayor retraso en los embarques.

“Hemos tratado de coordinarnos nosotros mismos tratando de desfogar la problemática, sin embargo mientras el problema persista vamos a estar ahogados, ahorita desafortunadamente supimos que los trooper ya se pusieron en Tornillo, eso nos entorpece la situación”, resaltó Nora Yu.

Te puede interesar: Revisiones exhaustivas en puente Guadalupe–Tornillo afectan las exportaciones

Dio a conocer que el puente Jerónimo-Santa Teresa dobló sus operaciones, sin embargo no tiene la estructura para crecer mucho. “Jerónimo dobló totalmente la operaciones, sin embargo no tiene la capacidad, la estructura suficiente para crecer mucho”, indicó.

Con respecto a si han pensado usar el aeropuerto para las exportaciones, la líder empresarial mencionó “si, las empresas son las que tienen que tomar esa alternativa finalmente: si el aeropuerto no tiene problemas”.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

La gobernadora del estado Maria Eugenia Campos Galván se reunió la tarde del viernes con directivos del Instituto Nacional de Migración y autoridades de Estados Unidos, para tratar el tema de la migración.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Que bueno, aquí le tenemos que entrar todos a esta problemática y todo mundo hacer acciones paralelas para que esto de alguna forma tenga buena solución”, expresó.

Chihuahua INM y Ferromex acuerdan acciones para proteger a migrantes y desincentivar viajes en tren

Comentó que no han recibido respuesta del oficio que le mandaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaria de Gobierno, con respecto a la migración.

“Todavía no hay respuesta, me imagino que de alguna manera también hay respuesta por parte del Gobierno Municipal como de Gobierno del Estado en empujar para lo mismo, sin embargo no son ellos los que tienen la facultad y Gobierno Federal hasta ahorita que yo sepa trae como las avestruces la cabeza escondida debajo de la tierra”, resaltó.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez